Maestra cambia canción de «El candadito”, se vuelve viral

Hace un par de días, millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases después de más de un año de haber dejado la escuela a causa de la pandemia del coronavirus.



No obstante, la “nueva normalidad” ha hecho que adultos y menores de edad tomen medidas de sanidad necesarias para evitar contagios de Covid-19, como el uso constante de gel antibacterial, lavado de manos regular y sobre todo, uso de cubrebocas.



Sin embargo, para los profesores no siempre es fácil hacer que los alumnos de educación básica entiendan la necesidad de llevar a cabo dichas acciones diariamente, por lo que una profesora, se las ingenió para motivar a sus estudiantes a utilizar el cubrebocas en la escuela.



Profesora cambia canción y se vuelve viral



De esta forma una profesora se volvió viral después de que se difundiera en redes sociales, un video en el que la mujer cambia la letra de la canción tradicional «un candadito nos vamos a poner y el que se lo quite va a perder», usada por los maestros para que los niños compitieran por guardar silencio, con el objetivo de que aprendan a cuidarse del covid y prevenir el contagio del virus.



“Un cubrebocas nos vamos a poner y el que se lo quite va a perder. Nariz y boca tengo que tapar para que el virus no pueda entrar”, canta la profesora.



El video fue compartido por la usuaria @wendycanales25 y ya ha causado furor en TikTok, donde hasta el momento de la redacción de esta nota, el corto cuenta con 336 mil me gusta, 2 mil 335 comentarios y más de 38 mil compartidas.



Entre las reacciones, muchos usuarios de la plataforma de videos cortos reconocieron el ingenio de la profesora y dedicación ante la situación; mientras que otros hasta consideran que sería buena idea que varios adultos, aún renuentes a utilizar esta medida sanitaria, se la aprendieran.



Mensajes de apoyo en TikTok



“No hay nada más lindo que alguien que ama su profesión. Más educadoras como tú”, “Las maestras sacando su habilidad para que los chiquillos no salgan contagiados”, “Todos los docentes deberían de usar esta canción”, son algunos de los comentarios con los que cuenta el video.





Recuerda que la mejor forma de mantener protegidos a tus hijos de los contagios, es enseñarles a seguir las medidas de sanidad necesarias: usar cubrebocas, mantener sana distancia y lavarse las manos constantemente.

El Universal