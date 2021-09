Molly de la Sotta: «No pueden suspender sanciones por elecciones sin justicia y libertad»

En #mexico quise hablar con TODA la Plataforma Unitaria para lograr un compromiso real sobre el tema de la #Libertad de nuestros familiares, y q exijan que dejen de TORTURAR. No pueden suspender sanciones x elecciones SIN #Justicia y #libertad. Unos me escucharon otros no 👇 pic.twitter.com/jBu2QX5WDJ