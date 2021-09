Pastelero venezolano en Colombia ayuda a sus paisanos a sobrevivir en pandemia

1272306

Caracas.- La cuarentena como medida preventiva de contagio de COVID-19 causó que muchas personas en el mundo perdieran sus puestos de trabajo. En el caso de los migrantes, la situación fue aún más crítica, pero un venezolano en Colombia decidió aprovechar sus habilidades en pastelería para salir adelante y ayudar a sus paisanos.

El caraqueño Yofran Rodríguez contó a El Pitazo que decidió emigrar en 2018 a Bucaramanga, Colombia, debido a la escasez y buscando construir un futuro para él y su hijo. «Ese año mi hijo paso a primer año de bachillerato y me vine para que tuviera un mejor futuro y una buena alimentación».

Rodríguez narra que al llegar al país vecino comenzó a trabajar ofreciendo embutidos y productos lácteos puerta por puerta, pero con la llegada de la pandemia su trabajo se complicó. Ante este escenario decidió aprovechar los conocimientos que adquirió desde pequeño trabajando en el área de pastelería con su tío.

«Un amigo que tengo en Perú me escribió un día y me dijo que lo ayudara con una receta de donas o de bombas (…) Yo le envié recetas de bombas y de donas vía Whatsapp, decidí hacerlas para explicarle mejor y que le salieran bien. Resulta que de la receta pude hacer 36 donas, lo cual era mucho para comerlo en la casa, así que un vecino me ofreció salir a venderlas. Las acomodamos en una neverita y el muchacho regresó en una hora porque las vendió todas«.

Al ver el éxito de las donas, el venezolano decidió continuar fabricando para que su vecino las vendiera, pero con el tiempo llegó a tener más de 20 vendedores, todos venezolanos que habían sufrido por la pandemia. «Y así empezó todo en plena pandemia, llegue a tener 20 vendedores, todos venezolanos, que lograron cubrir sus necesidades gracias a las donas. Aunque ya no tengo esa cantidad de vendedores, me sentí muy bien al saber que en esos tiempos tan difíciles logré ayudar a un grupo de familias que vendiendo donas logró sobrellevar la situación».

Actualmente, Yofran cuenta con un puesto llamado El rincón del sabor venezolano, ubicado en Florida Blanca, La Cumbre Asovisur 1, Bucaramanga, Colombia. Ofrece empanadas, mini lunch, cruasán, tequeños, pizzas, jugos y café. «De esto vivimos hoy en día. El puesto lo atiende mi suegra y mi esposa es la que me ayuda a preparar todas las cosas».

