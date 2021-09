Perú | Bellido difama al Ejército y la PNP: “Protegen a la corrupción”

Ello forma parte de la “Ideologización a sus camaradas de Perú Libre”, señalan

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, continúa levantando olas por sus posiciones ideológicas extremistas. Y es que, en un video de mayo último, al fragor de la última campaña presidencial, manifestó a militantes de Perú Libre que el Ejército Peruano (EP) y la Policía protegen la corrupción y a los corruptos.

El material corresponde a una actividad en un local del partido del lápiz. Allí el hoy premier instó además a luchar junto con el Gobierno, pues aseguró que el Ejército sería el primero en dar el golpe de Estado.

En su discurso, Bellido también cuestiona a los políticos de izquierda que, tras llegar al poder, terminan siendo absorbidos y sobornados por la corrupción.

“Como no hay cabeza y no hay formación, caen en la corrupción. Y esa corrupción es protegida por la Policía y el Ejército, compañeros (…) Y cuando el pueblo no se someta, se recordarán, el primero que va a golpear va a ser el Ejército”, expresó el también congresista por Cusco.

“Allí está en Bolivia Evo Morales. ¿Quién le ha dado golpe de Estado?, ¿acaso no ha sido el Ejército? Por supuesto, compañeros”, continuó Bellido Ugarte.

REACCIONES

Para el experto en temas de terrorismo Pedro Yaranga, no se trata de cualquier simple desliz del premier Bellido. “En este vídeo despotrica a la PNP y las FFAA, y los acusa de proteger a la corrupción. Ese odio es de siempre y forma parte del proceso de ideologización a sus camaradas de Perú Libre y demás seguidores”, sostuvo el analista.

Por su parte, el exministro del Interior y general en retiro Daniel Urresti consideró “lógico” que Bellido “siendo hincha de SL (Sendero Luminoso), odie con toda su alma a las FFAA y PNP”.

Como se recuerda, en la víspera apareció también una fotografía del premier de hace unos años junto a una fotografía de Abimael Guzmán, a quien llamó “presidente Gonzalo”.