Sobreviviente del viaje a La Tortuga, narró toda la agonía

Las autoridades rescataron a dos niños, de seis y dos años, que presentan deshidratación y quemaduras. Ambos se encuentran en una clínica al este de Caracas. Verónica Martínez, sobreviviente, indicó que la nave, con destino a la isla La Tortuga, iba en contra del oleaje y esto produjo una fractura.

Caracas. Los dos niños que fueron rescatados de la embarcación que zarpó desde Higuerote, estado Miranda, con destino a la isla La Tortuga se encuentran en condición estable, en una clínica al este de Caracas, aunque deshidratados y con quemaduras en el cuerpo, se conoció extraoficialmente.

Trascendió que los pequeños están bajo el cuidado de su abuela materna Noris de Chacón y se espera que las autoridades de la clínica brinden información oficial con respecto a la salud de los niños.

El medio de comunicación Impacto Venezuela informó que Verónica Martínez, una de las sobrevivientes, narró que el naufragio se produjo el mismo día del zarpe, el 3 de septiembre, y que presuntamente la embarcación iba en contra del oleaje, y se “partió en dos”. Añadió que uno de los tripulantes, que está desaparecido, llevaba puesto un chaleco salvavidas.

La embarcación Thor, siglas AGSM-RE-0733, zarpó desde Higuerote, estado Miranda, el viernes 3 de septiembre, con destino a la isla La Tortuga. En la nave presuntamente viajaban ocho personas y hasta el momento cuatro permanecen desaparecidas, que fueron identificadas extraoficialmente como: Javier Marcano, Alejandro Osorio, Vianney Do Santos, Remis David Camblor y Juan Manuel Suárez.

Según el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) los menores, de seis y dos años, fueron rescatados junto con Verónica Martínez, este martes 7 de septiembre a 55 millas náuticas al norte de Masparro.

De acuerdo con fuentes de Crónica.Unotambién fue recuperado el cadáver de la mamá de los menores de edad, identificada como Mariely Beatriz Chacón Marroquín, de 41 años.

INEA añadió a través de su cuenta de Twitter, que los sobrevivientes fueron trasladados hacia la base naval de La Orchila, donde les dieron los primeros auxilios, y posteriormente los llevaron al Periférico de Pariata, en La Guaira, con el apoyo del Comando de Guardacostas de la Armada y de la Capitanía del Puerto de La Guaira.

Las labores de búsqueda continúan y hasta las 2:30 p. m. de este miércoles 8 de septiembre las autoridades no habían brindado nueva información.

Un experto en rescate indicó extraoficialmente a Crónica.Uno que debe investigarse por qué no hubo un chequeo de la embarcación, y sus tripulantes, antes de zarpar, ya que se presume que no todos llevaban chalecos salvavidas. Sin embargo, oficialmente no se conoce información al respecto.

Únete a nuestro Canal en Telegram