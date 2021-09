Son 5 los desaparecidos en naufragio de La Tortuga, denunció un familiar

Ángel Suárez denunció que su hijo Juan Suárez se encuentra desaparecido tras el naufragio de la embarcación Thor, que zarpó el viernes desde Higuerote con destino a la isla La Tortuga.

«Se habla de cuatro personas que faltan por rescatar, pero en realidad no es así, son cinco (cuatro hombres y una mujer)», indicó.

En ese sentido, acotó que en la embarcación había un tripulante más y ese es su hijo: Juan Manuel Suárez Torres, quien no aparece en la lista de tripulantes.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO FUNCIONA EL OPERATIVO DE BÚSQUEDA DEL NAUFRAGIO DE LA TORTUGA? PROTECCIÓN CIVIL LO EXPLICA

«Mi hijo es empleado del señor Remis David Camblor y Marielys Beatriz Chacón Marroquín, quien falleció. Él salía siempre con cierta frecuencia y había una confianza tremenda. Siempre lo invitaban cuando tenían sus reuniones o paseos», señaló.

LA ÚLTIMA VEZ QUE CONVERSÓ CON SU HIJO ANTES DE PARTIR A LA TORTUGA

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, contó que el día viernes entre las 8:30 a.m. o 9:00 am fue la última vez que se comunicó con su hijo antes de salir a La Tortuga.

«Nos dijo que ya iban de salida de Higuerote a La Tortuga y que ya no íbamos a estar más en contacto porque en la isla no había cobertura. Entonces transcurre el fin de semana y el domingo en la noche nos empezamos a preocupar; porque le enviábamos mensajes de voz y de texto a WhatsApp y no le había llegado», expresó.

Resaltó que al llegar el día lunes y tampoco tener respuesta de su hijo la preocupación aumentó: «El día martes me entero que un familiar del señor Camblor se comunicó con una prima de mi hijo y le comentó lo sucedido; desde allí para acá estamos en esta situación tan horrible. En ningún momento él me dijo que la lancha tenía un desperfecto«.

¿POR QUÉ SU HIJO NO APARECE EN LA LISTA DE TRIPULANTES?

Al ser consultado por qué su hijo no aparece en la lista de tripulantes; Ángel Suárez contestó que su hijo estaba oculto dentro de la embarcación que iba a La Tortuga.

«Según había un punto de control al momento de salir; y pensamos que él se ocultó dentro de la lancha por las ganas de ir o pensando que al ver que había muchas personas en la lancha no fueran a detener la misma. Mi hijo le comentó a un compañero sobre el viaje y le dijo que ya estaba todo cuadrado y que se iba a ir oculto en la lancha al menos hasta pasar el punto de control saliendo de Higuerote», manifestó.

En ese orden de ideas, destacó que ellos tenían que regresar el domingo en la tarde, pero no ocurrió.

«Tengo entendido que a ellos los estaban esperando en la isla el día viernes en la mañana y no llegaron. Aquellos compañeros cuando regresan a tierra el lunes, se dan cuenta que el vehículo estaba en el estacionamiento y no estaba la lancha; y es allí cuando dan parte a las autoridades», explicó.

Por último, Ángel Suárez pidió a las autoridades que no paren la búsqueda de las personas desaparecidas.