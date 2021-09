+ VIDEO | Candidata argentina bailó con escasa ropa frente al congreso

La precandidata argentina a diputada nacional del frente Unite por la provincia de Buenos Aire, Cinthia Fernández generó revuelo al grabar un video musical en sensual ropa interior frente al edificio del Congreso.

El video se publicó en su cuenta de Instagram y estallaron los comentarios de sus seguidores y detractores.

«Mi campaña no es mostrar el culo. Es utilizar todas las cosas negativas para algo positivo. Vengo diciendo desde el día uno mi propuesta y la causa madre por la que quiero ir», señaló frente a los cuestionamientos por haber grabado un video en el que se muestra con poca ropa.

«Todos me chicanean, no sé tu propuesta. Todos me cuestionan, porque justamente hablan de mi pasado como también lo hicieron con Amalia (Granata)», se quejó.Fernández acusó a sus detractores de pensar que «un culo te desactiva el cerebro», lo cual negó rotundamente, aunque admitió que mostrarse de esa manera es parte de una «estrategia» para que se escuche su propuesta política. .

«Piensan que un culo te desactiva el cerebro y para mí no es así. Y me parece que si muestro el culo al menos van a escuchar la canción y la propuesta. Lamentablemente mi culo llama la atención. Lamentablemente mi culo es cuestión de juzgar.

#9Sep | ¡POLÉMICA EN ARGENTINA!



Con este polémico video la precandidata a diputada por UNETE, Cinthia Fernández, cerró su campaña frente al congreso.

