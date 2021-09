Aseguran que Chyno Miranda visitaba en la cárcel a Daymar Mora

Al parecer Chyno Miranda y Daymar Mora tienen un cuento viejo, mucho antes de que se casara con Natasha Araos, informó GossipVzla.

Una cuenta de farándula llamada «Cucalina Robollo», dio a conocer que el cantante venezolano Chyno Miranda y la modelo criolla Daymar Mora tuvieron un romance desde hace años atrás, incluso mucho antes de que el artista llegara al altar con su expareja Natasha Araos.

De acuerdo con la fuente, cuando la joven cayó presa por el delito de robos de automóviles en el estado Táchira, el mismo Chyno la fue a visitar a la cárcel. De hecho, los dos se tomaron una fotografía en el año 2015 cuando estaban muy jóvenes y la chica la publicó en ese entonces en su cuenta de Instagram.

«Bellísimaa nueva novia del tal Chyno pero me informan que esto no es nuevo y que el tipo la visitaba incluso cuando estaba presa, incluso vean fotos juntos hasta en 2015, o sea que le andaba jugando sucio a la esposa que tampoco es santa. Será cierto? Eso Venezuela tiene que averiguarlo», mencionaron en el post de IG.

«Pero lo que es verdad es que definitivamente nuestra farándula está lleno de malandros y mores. Lo risible del caso es que esta mujer entra cual Rosita como Pedro por su casa a pesar de tener antecedentes penales y la gente de bien no puede entrar, sencillamente porque no pagan, lo cual demuestra la falsedad del gobierno norteamericano así que les recomiendo no abrigar muchas esperanzas con la extradición de Alex Saab», agregaron.

También aseguraron que la muchacha tuvo un hijo con Damian Nemer quien al parecer estuvo involucrado en actos delictivos y está relacionado con el régimen venezolano «La tal Daymar también le parió al Damián Nemer, de la famosa familia de lavadores Nemer, de Barinas, así que ven cómo es esa joya. De todos modos el tiempo dirá pero recuerden que la gente se junta entre similares y el tal Chyno no es precisamente un Vanderbilt. Susta.

Únete a nuestro Canal en Telegram