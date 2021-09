Así se come la arepa venezolana en Chile, Argentina y Andorra

1273225

Caracas.- La arepa ha logrado llegar a cada rincón del mundo gracias al éxodo de 5,7 millones de venezolanos, según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), llevando la cultura y el sabor típico de Venezuela a diversos países, y algunos han agregado ingredientes nuevos al plato típico.

Migrantes de todo el mundo, comentaron a El Pitazo, que ante la gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana, los ingredientes para preparar las arepas, como es la harina de maíz, son muy fáciles de conseguir en cualquier lugar.

«En Chile no son nada diferentes las arepas, se consigue de todo y los rellenos son los mismos que se disfrutan en nuestro país. No es nada difícil comer una arepa totalmente venezolana», dijo Nelson González.

Por su parte, un venezolano en Argentina comentó que algunas personas han colocado dulce de leche y chocolate a las arepas. «No es muy común, pero los argentinos suelen agregarle dulce a una gran cantidad de comidas y algunos han probado a ver qué tal, pero realmente la mayoría no lo hace», dijo.

Por otro lado, hacia los países europeos, cambian un poco los rellenos, agregándoles ingredientes más comunes de allá, como el jamón serrano. «Aquí en Andorra no hay muchos venezolanos, yo como arepas cuando me las preparo en casa porque los ingredientes si se consiguen. Pero en España, suelen rellenarlas con jamón serrano, algo no tan común e nuestro país», comentó el caraqueño Fernándo Rodríguez.

¿Conoces otras variaciones de la arepa venezolana? Cuéntanos en los comentarios.

Daniela CarrascoMigración