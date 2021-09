Colombia | La pobreza golpea hogares de migrantes venezolanos

En Colombia, cuatro de cada diez migrantes enfrentan grandes privaciones en servicios de salud, educación, empleo, bienestar y vivienda, y siete de cada diez no reciben ingresos suficientes para pagar sus gastos básicos. La pobreza en tiempos de movilidad humana.

“Yo vivía en un apartamento en el barrio 20 de Julio en 2019, pero el año pasado no pude pagar y me tocó irme a vivir a una pieza en el sector de Santa Fe con mis dos hijos pequeños, y ese no es el mejor lugar para ellos; vendo dulces en Transmilenio, pero no siempre me alcanza para pagar los $15.000 diarios que vale estar ahí”, relata Yorlemis Vargas, migrante venezolana en Bogotá.

“Yo ya era pobre antes de ser más pobre. Llegué de Venezuela porque no tenía trabajo y aquí conseguí uno en una fábrica de confecciones, que cerró por la pandemia; otros venezolanos y colombianos de la casa donde vivía también se quedaron sin empleo y a todos nos tocó buscar para dónde irnos. Buscar trabajo siendo venezolana es difícil, mis hijos no estudian, no tengo salud y tampoco comemos bien, no me alcanza”, agrega Yorlemis.

La situación de esta migrante venezolana, que llegó a Bogotá hace tres años, es la misma que viven miles de ciudadanos de ese país en territorio colombiano. De acuerdo con la última encuesta de Calidad de Vida revelada por el DANE la semana pasada, 44 personas de cada cien que forman parte de un hogar en donde hay al menos un migrante venezolano vive en situación de pobreza multidimensional.

Es decir que cuatro de cada diez migrantes tienen carencias en educación, salud, trabajo, vivienda y bienestar general, cifra muy por encima del colombiano. El informe señala que de los 2’361.000 hogares con pobreza multidimensional que se registraron el año pasado, el 11,7 % (cerca de 276.000) están integrados, por lo menos, por un migrante venezolano.

“El índice nacional de pobreza multidimensional de personas que pertenecen a hogares con al menos un miembro migrante es del 44,2 %, mientras que el promedio para la población colombiana es del 18,1 %”, explicó a este diario Juan Daniel Oviedo, director del DANE, quien agregó que “el empobrecimiento de un hogar con integrantes migrantes es cinco veces más acelerada que la población nacional”.

Pobreza en tiempos de migración

El aumento de la pobreza estuvo impulsado por la migración, pues el fenómeno que se está viendo ahora es el de la reunificación familiar; es decir que el migrante que está en Colombia, en ciudades como Cúcuta, Barranquilla o Bogotá, está trayendo a sus hijos, padres o hermanos, lo que amplía los núcleos familiares en la estructura migrante.¿Qué es el índice de pobreza multidimensional? Es una medición que se hace teniendo en cuenta las carencias de los hogares en cinco dimensiones claves: educación, salud, trabajo, bienestar de la niñez y condiciones físicas de la vivienda. La pobreza monetaria se basa en medir el ingreso por persona. El DANE emplea las dos metodologías para analizar la pobreza en el país. Y en el caso de la población migrante, ambos rubros se deterioraron más en 2020.De acuerdo con el último informe del DANE, en 2019 los hogares con miembros migrantes tuvieron que enfrentar más barreras a la hora de acceder a un servicio de salud. “Cerca de 30.000 de estos hogares no pudieron acceder a servicios sanitarios entre 2019 y 2020”, explicó el director del DANE. “La región Caribe es la que más aloja población migrante venezolana en situación de pobreza multidimensional”, aclara Oviedo.

