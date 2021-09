¿Cómo es la travesía desde Higuerote hasta La Tortuga?

1272806

Caracas.- La Isla La Tortuga se encuentra en el Mar Caribe venezolano, su posición es equidistante con Higuerote, Puerto la Cruz y la Isla de Margarita, no obstante, la ruta más usada para llegar a un paraíso semiexplorado es desde los puertos ubicados en Higuerote, estado Miranda; esto se debe a que desde Puerto la Cruz u otro punto solo salen embarcaciones privadas.

El viaje para la segunda isla más grande de Venezuela debe realizarse con mucha preparación y planificación. Las salidas desde los puertos solo están permitidas por las autoridades en los fines de semana, de viernes a domingo y respetando el reglamento de la zona; se hacen excepciones en fechas feriadas o temporadas altas, según reseña el portal de turismo, Millas Venezuela.

Foto: Cortesía Temporadista

La hora y el muelle de salida puede variar, dependiendo de la embarcación en la que el usuario vaya a viajar, si es una embarcación tipo yate, la hora de partida es entre las 5:00 am y las 6:00 am, mientras que las lanchas salen entre las 7:00 am y las 8:00 am.

La distancia del recorrido es de 56 millas náuticas (103,712 kilómetros), por lo que el traslado puede durar de dos horas y media hasta cinco horas, tomando en cuenta la embarcación y la época del año. Al pasar el lateral derecho de Cabo Cordera, la embarcación se adentra a mar abierto.

Luego de las horas de navegación, se puede ver la primera señal de tierra, pero aún falta por recorrer hasta que se observa La Tortuga y dos de sus pequeños cayos Los Tortuguillos y Cayo Herradura, lugar al que llegan los campamentos turísticos.

