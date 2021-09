¿Cómo saber quiénes y cuántas personas te dejaron de seguir en Instagram?

Cuando una persona nueva comienza a seguirte en Instagram, la aplicación te manda una notificación de aviso. Sin embargo, esto no sucede al tratarse de alguien que te dejó de seguir, lo único que pasa es que tu número de seguidores disminuye.

Si el número de seguidores es una cifra importante para ti, ya sea por cuestiones personales, laborales o de emprendimiento, aquí te mostramos tres alternativas para saber quiénes te han dejado de seguir en Instagram. Además, con ellas tendrás mucho más control de tu cuenta y son apps compatibles para teléfonos Android y iOS.

¿Cómo saber quién te dejó de seguir en Instagram?

1. Nomesigue

Nomesigue es una gran opción para saber quiénes te han dejado de seguir en Instagram, ya que no solo te permite saber cuántos has perdido, sino también los que has ganado. Además, te da la oportunidad de agregar cuentas adicionales, te muestra estadísticas, tus seguidores más activos y amigos mutuos. Ideal para poder tener una idea de qué es lo que le gusta a las personas que te siguen y mejorar tu contenido.

Por otro lado, Nomesigue también posee una versión premium que integra muchas más funciones y que puedes descargar desde Google Play con cargo a tu factura Telcel.

2. FollowMeter

Esta segunda alternativa de nombre FollowMeter, es una de las más populares entre influencers, ya que se sincroniza con tu cuenta de Instagram, te permite saber quiénes te han dejado de seguir, así como aquellos usuarios que visitan tu perfil. Es muy intuitiva y también funciona con una o más cuentas de Instagram. Además, ¡la puedes descargar desde Google Play o App Store!

3. Inosquare para Instagram

Finalmente, Inosquare es una plataforma de pago la cual puedes aprovechar durante catorce días gratis. Es un sitio web más profesional, especialmente para cuentas de Instagram de algún negocio o marca, ideal si estás comenzando a emprender con tus propias ideas.

Lo mejor de todo es que Inosquare no solo te permite ver los seguidores que obtienes o pierdes, sino que también las mejores horas para publicar, tus historial de likes, entre muchas herramientas más.

¡No te quedes con la duda! Utiliza alguna de las opciones para saber quiénes te han dejado de seguir y logra tu sueño de convertirte en influencer de Instagram.

Por: Reporte Confidencial