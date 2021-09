Cuerpo de mujer venezolana fallecida en Bogotá, estuvo tendido en la calle durante 12 horas

Los habitantes del barrio Visión Colombia, en la localidad de Kennedy, están sorprendidos luego de haber visto, en medio de la calle, a una mujer de origen venezolano que falleció y cuyo cuerpo fue recogido por las autoridades más de 12 horas después.

Durante casi 12 horas estuvo tendido en la calle el cuerpo sin vida de Dureys Rubio, una mujer venezolana de 28 años que, al parecer, murió por causas naturales cerca de la media noche del pasado miércoles 8 de septiembre; sin embargo, su cuerpo permaneció en la calle 16 C No.79 D40, frente a la vivienda en la que habitaba hasta el mediodía del jueves 9 de septiembre en Bogotá.

Desde la noche del pasado miércoles 8 de septiembre y hasta mediodía del jueves 9-S, el cadáver de la mujer estuvo en el suelo frente a su vivienda sin que ninguna autoridad hiciera el levantamiento del cuerpo.

Tal parece, que la mujer se sintió mal a altas horas de la noche, razón por la que sus familiares, que vivían con ella en el segundo piso de una vivienda en este barrio al occidente de la capital del vecino país, decidieron bajar a Rubio al primer piso y auxiliarla, mientras tanto llamaron a una ambulancia para trasladarla a un centro médico.

Sin embargo, la venezolana falleció esperando el vehículo que la trasladaría a un hospital. Cuando llegó la ambulancia de la Secretaría de Salud, el cuerpo de la mujer estaba tendido frente al andén de su vivienda y los profesionales de salud determinaron que la mujer había fallecido por causas naturales.

Tras establecer la muerte natural de Rubio, aunque muchos de los curiosos del barrio señalaron que el deceso debió ser por efectos del covid-19, los profesionales de la salud dejaron el cuerpo de Dureys Rubio en el mismo sitio y se retiraron. Para ese momento ya era la madrugada del jueves y se suponía que en minutos llegarían las autoridades respectivas para hacer el levantamiento del cadáver.

Tras los llamados de los familiares, un vehículo del CTI de la Fiscalía General también hizo presencia en la calle y los funcionarios de este señalaron que sí existía la posibilidad de que Rubio hubiera muerto por consecuencias del covid-19; pero no se confirmó esta información, ni se hizo el debido levantamiento del cuerpo de la dama.

A la FM, Douglas Almerida, uno de los familiares de la mujer, manifestó su tristeza e indignación porque las autoridades que hicieron presencia en el lugar no hubieran levantado el cuerpo de la mujer oriunda de Barinas, quien llevaba más de tres años viviendo en el lugar y se dedicaba al comercio informal.

“Desde las 11 p.m. que llegó la Fiscalía le dejó tirada en la calle y no se la llevaron, cuando yo creo que ellos tenían que llevársela de una”, denunció a la emisora el familiar de la venezolana. Los afectados no tienen explicación de las autoridades por las razones que no se levantó el cadáver como se debía y tuvo que ser un carro llamado por ellos y que no hace parte de ninguna institución el que se llevó el cuerpo de su familiar.

No solo los familiares, sino que los vecinos del sector, quienes también estuvieron pendientes durante todas las horas que el cuerpo de Rubio estuvo tendido en la calle sin que ninguna entidad levantara su cuerpo.

