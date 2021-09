Delsa Solórzano anunció que tiene COVID-19

La diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano, anunció este jueves 9 de septiembre que resultó positivo a COVID-19.

La información la ofreció a través de un mensaje en Twitter, al tiempo que destacó que se encuentra estable y con síntomas leves.

«En virtud de las enormes responsabilidades que tengo en los espacios públicos que ocupo, anuncio responsablemente al país que he dado positivo para COVID-19. Me encuentro en aislamiento preventivo, con síntomas muy leves y recibiendo tratamiento médico», informó Solórzano.

Añadió que informó sobre la situación a las personas con las que mantuvo contacto en los últimos días. También dijo que su contagio se dio en las calles mientras llevaba a cabo su trabajo por Venezuela.

«He avisado a las personas con las que he tenido contacto, a los fines de que puedan tomar las previsiones a que haya lugar. He de destacar que me he contagiado en la calle, trabajando y sirviéndole a Venezuela, asumiendo los riesgos de los venezolanos que clamamos», continuó su mensaje.

Envió un mensaje a los venezolanos en exhorto a seguir luchando por los derechos humanos del país.

«Todas las familias venezolanas hemos pasado por esto. A cada una, les reitero nuestro compromiso de seguir luchando por el respeto a los derechos humanos de todos los Venezolanos. Los mantendré informados», dijo.