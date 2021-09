Delsa Solorzano confirma que ha dado positivo para Covid-19

La diputada y presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Delsa Solorzano, confirmó que ha dado positivo para Covid-19.

A través de las redes sociales, la abogada declaró que “en virtud de las enormes responsabilidades que tengo en los espacios públicos que ocupo, anuncio responsablemente al país que he dado POSITIVO para COVID-19. Me encuentro en aislamiento preventivo, con síntomas muy leves y recibiendo tratamiento médico“.

“He avisado a las personas con las que he tenido contacto, a los fines de que puedan tomar las previsiones a que haya lugar. He de destacar que me he contagiado en la calle, trabajando y sirviéndole a Venezuela, asumiendo los riesgos de los venezolanos que clamamos”. agregó Solorzano.

“Todas las familias venezolanas hemos pasado por esto. A cada una, les reitero nuestro compromiso de seguir luchando por el respeto a los DDHH de todos los Venezolanos. Los mantendré informados”, concluyó la parlamentaria.

Agencia