‘El tapabocas me da alergia’: agente de tránsito de video viral en Cali

El agente de tránsito que se hizo viral por un video en el que se niega a usar tapabocas respondió este jueves y dio su versión de lo sucedido en Cali.

El hombre, que fue identificado como Óscar Díaz, está en boca de la opinión pública luego de que Rafaela Carmona, una usuario de Twitter, denunciara que el agente les faltó el respeto a ella y a su madre, luego de que le solicitaran cumplir con las medidas de bioseguridad y usar el tapabocas.

En el video compartido por Carmona se puede observar que el hombre no lleva tapabocas y les dice a las mujeres que no les debe afectar si él lo utiliza o no.

“¿Usted quién es para decirme que use el tapabocas? ¿En qué la afecto yo a usted? Usted tiene puesto su tapabocas, ¿en qué la afecto yo? (…) Yo no me voy a vacunar nunca, ¿listo? Yo no me pongo tapabocas porque yo no creo en eso, entiéndame”, decía el uniformado durante el enfrentamiento.

Y agregó: “La perseguiré por todas partes jurídicamente. Fílmeme si quiere. Usted no me venga a amenazar a mí”.

Este jueves, en entrevista con ‘Caracol Radio’, el agente contó su versión de los sucedido y afirmó que la mujer no mostró en redes la situación completa.

Además, enfatizó en que nunca agredió ni verbal ni físicamente a la mujer que lo denunció.

El agente 501 de #Cali es un PATÁN. Más allá de no cumplir con los protocolos de bioseguridad, nos gritó a mi mamá y a mí, y nos amenazó con “perseguirnos jurídicamente”. ¿Van a seguir vulnerando los derechos de los caleños sin consecuencias? @MovilidadCali @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/CDuPTF5CGl — Rafaela Carmona Cano (@rafaelacarmonac) September 7, 2021

Según Díaz, la usuaria no enseñó en sus redes el momento en que este le explica que no utiliza tapabocas pues le da alergia.



“Ella no muestra el video de lo que sucedió antes. No muestra cuando le digo ‘señorita, por favor, el tapabocas me da alergia’. Como se puede ver en el video, yo uso pasamontañas”, explicó.



El agente de tránsito también afirmó que las mujeres lo presionaron e insultaron, lo que desencadenó su fuerte reacción.



“Entiendan mi posición, esas señoras me tenían loco, yo estaba al borde de la locura porque ellos me decían que son abogados del Congreso, que viven en Pance, que ‘vos sos un negro, pobre, aguantando sol’. Y eso no lo pasa ella en el video”, aseguró.



Ella no muestra el video de lo que sucedió antes. No muestra cuando le digo ‘señorita, por favor, el tapabocas me da alergia’

El hombre pidió excusas a las mujeres que se sintieron ofendidas por el video, pero explicó que su trabajo en las calles no es sencillo, pues se enfrenta a toda clase de agresiones verbales y físicas.



Además, dio a conocer que le abrirán una investigación disciplinaria pero, en todo de broma, afirmó que gracias al video ahora es famoso.



“Lo bonito del video es que la señora me hizo famoso a nivel mundial. Me han llamado de todas partes. La gente vio el lado de ella, pero hace falta el lado mío para sepan qué fue lo que pasó realmente”, agregó en entrevista con el medio citado.



Díaz también aprovechó para reiterar que no cree en las vacunas contra el covid-19



“A uno lo vacunaban contra el sarampión, contra un montón de enfermedades, y a uno no le volvía a dar eso. Yo me quedo aterrado que a la gente le aplican la vacuna del covid y se muere, o se la aplican y le da covid. No soy médico, pero ahí les dejo esa reflexión”, finalizó el agente de tránsito.



EL TIEMPO