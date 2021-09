Lo que se sabe del naufragio en La Tortuga a una semana de la tragedia

Mariely Chacón amamantó a sus hijos para salvarlos de morir en el mar, según el reporte de un rescatista. Esta es la historia de un naufragio en la isla La Tortuga.

Este viernes se cumple una semana desde que un grupo de ocho personas, incluyendo dos menores de edad, salieron en una lancha desde Higuerote. Lo que no sabían era que su travesía se convertiría en una tragedia con hasta el momento una persona fallecida.

Chacón, de 40 años de edad, perdió la vida en el esfuerzo por resguardar a sus hijos. Se presumen que la mujer no resistió porque al amamantar sin tomar líquido se deshidrató.

Verónica Martínez, sobreviviente y niñera de los dos pequeños, relató que los adultos se vieron en la necesidad de tomar orine para sobrevivir.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos informó la tarde del 7 de septiembre del rescate de tres víctimas del naufragio. Entre los salvados estaban los dos menores de edad.

Según información de Protección Civil, Remis David Camblor, Mariely Beatriz Chacón, José David Camblor, María Beatriz Camblor, Verónica Martínez, José Javier Marcano Narváez, Alejandro Osorio Graterol y Vianney Carolina Dos Santos Morales, eran quienes viajaban en la lancha, que no tenía GPS, solo una brújula según los recatistas.

Tras los relatos que se han podido recoger hasta la fecha, se sospecha que el grupo navegó aproximadamente seis horas con rumbo desconocido, y que aparentemente, por el fuerte oleaje se les partió el casco de la lancha.

“Solo se pudieron agarrar de las cosas que quedaron a flote. Estaban todos vivos. Es allí cuando sacan la cava y el botecito inflable. El mecánico se queda flotando en una bombona de gas. No tenían salvavidas completos para todas las personas, esto es una de las cosas más difíciles, el haber salido sin salvavidas”, dijo en un audio uno de los rescatistas.

Hablan los familiares

Humberto Chacón, padre de Mariely Beatriz Chacón Marroquin, la mujer que falleció tras el naufragio dijo desde la morgue de Pariata, en el estado Vargas, que está a la espera de la entrega del cadáver.

Un hombre que se identificó como Ángel Suárez denunció en una entrevista con Shirley Varnagy, que su hijo, Juan Suárez, está desaparecido y asegura que no son cuatro sino cinco de los que falta por conocer el paradero. «Se habla de cuatro personas que faltan por rescatar, pero en realidad no es así, son cinco (cuatro hombres y una mujer)», indicó, aunque no aparece en la lista de tripulantes.

«Según había un punto de control al momento de salir. Pensamos que él se ocultó dentro de la lancha por las ganas de ir ; o pensando que al ver que había muchas personas en la lancha no fueran a detener la misma. Mi hijo le comentó a un compañero sobre el viaje y le dijo que ya estaba todo cuadrado y que se iba a ir oculto en la lancha al menos hasta pasar el punto de control saliendo de Higuerote», aseguró.

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela aseveró que que sí hubo un avistamiento de posibles restos del naufragio, pero hasta el momento no han ofrecido detalles. Las autoridades continúan en la búsqueda de los desaparecidos.

