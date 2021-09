Olivia Lozano: «Seguiremos impulsando más presión internacional»

La dirigente de la oposición y diputada electa en 2015, Olivia Lozano aseguró que continuarán impulsando medidas de presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro, tanto a nivel interno desde la denuncia y la movilización como hasta la presión internacional.

“Que no le quepa duda a Maduro, que seguiremos impulsando más presión internacional y más presión interna, junto a los procesos ante la CPI (…) Sin cambios significativos no levantaremos sanciones. No sé por qué tienen miedo de elecciones libres y justas”, dijo en una nota de prensa.

Tal como afirma él @usembassyve: "Nada ha cambiado en #Venezuela, Maduro está usurpando funciones según la propia constitución venezolana. El tema de Venezuela sigue siendo importante para el gobierno de EEUU y otras democracias”



EE.UU y la comunidad internacional está clara. — Olivia Lozano (@oliviaylozano) September 9, 2021

Lozano agradeció al embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, por reiterar su apoyo a Juan Guaidó, y a la lucha de pueblo venezolano por recuperar sus libertades y su democracia.

Story manifestó este jueves que el hecho de que la oposición participe en las elecciones regionales y locales de noviembre no significa reconocimiento al presidente Nicolás Maduro ni la Parlamento ni al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Cada persona dentro de Venezuela va a tomar su propia decisión de participar o no en este evento. Participar no es decir que reconocen a la Asamblea (AN) de 2021, que fue un fraude en diciembre de 2020, ni es decir que reconocen al CNE que es fruto de esta AN”, afirmó Story, según un comunicado difundido por la oposición venezolana.

El diplomático destacó que el pueblo venezolano “sabe las condiciones” en las que se desarrollará el proceso electoral y los comicios del próximo noviembre.

“Saben bien que hay partidos políticos inhabilitados, hay presos políticos, hay represión, no hay acceso a los medios de comunicación”, explicó.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, desacreditó este jueves las declaraciones del representante diplomático de EEUU, James Story, quien aseguró que Canadá y la Unión Europea estudian “nuevas sanciones” para la nación suramericana “en caso de que no haya resultados en la negociación” del Gobierno y oposición.

Contrapunto