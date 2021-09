El dilema de comprar con efectivo en los negocios

La economía venezolana se ha puesto cuesta arriba donde los bolívares a diario se devalúan por la inflación que azota al país, y aunado a esto, la circulación de dólares es un mecanismo que para algunos puede ser ventajoso; sin embargo, se puede volver tan engorroso como controlar el manejo de la moneda nacional.

Los jóvenes venezolanos han descrito esta situación como una manera «complicada» de comprar en Venezuela, ya que el país se encuentra dolarizado y hasta el establecimiento más pequeño tienen sus precios en divisas.

Dólares en Venezuela

Algunos jóvenes venezolanos comentaron a Todos Ahora que la experiencia para comprar con dólares es «traumática y difícil».

Luis Hernández señaló que «la experiencia es difícil, ya que en los establecimientos te limitan a las compras que quieres. En ocasiones debes gastar más de lo que tienes destinado en tu presupuesto porque no tienen vuelto y eso se vuelve un caos. Es un problema para que te cambien un billete», señaló el caraqueño.

Billetes en mal estado

Otro problema que denuncian los jóvenes es que los billetes que se encuentran deteriorados no son aceptados en los establecimientos. No importa si el efectivo está roto, rayado o con una fecha antigua, los comerciantes no los aceptan bajo ninguna circunstancia.

Ante esto, Nayari Colmenares resaltó que no está de acuerdo con esta medida absurda. «No estoy de acuerdo cuando en los comercios no aceptan los billetes porque es un dinero que está circulando en el país y deben ser recibidos. Si están aceptando esta moneda extranjera deben aceptar cualquier tipo de billete», dijo.

«Es difícil recibir vuelto. Debes gastar todo el billete»

María Alejandra Galvis es otra joven caraqueña que considera que es complicado comprar con divisas y que a veces ha tenido que gastar todo el billete o más de lo estimado. Sin embargo, hay establecimientos que te ofrecen otras opciones.

«A pesar de que es difícil la compra con divisas, ya que te piden gastar el billete completo, hay otras alternativas en algunos establecimientos que te dan la opción de transferirte el cambio por pago móvil. Todo depende del lugar a donde compres».

Opinión del experto en economía

De acuerdo con el economista, Raúl Córdoba, cuando se analiza el billete con su diseño en el papel moneda la idea es que prevalezca con el pasar del tiempo, a lo que consideró que los billetes tiene una caracterización por su denominación. «Cuando hablamos de un billete de calidad pobre es porque tiene huecos, partes rayadas o rotas que se pegaron con cinta adhesiva, eso hace que el billete pierda valor. Muchas personas lo lavan y eso disminuye la calidad del billete más no la denominación», explicó a Todos Ahora.

«Para que el billete sea billete debe estar el rectángulo completo y no roto. Es importante mantener el código para que se use eficientemente. Cuando está muy deteriorado el valor comercial no varía a menos que este borrado su nominación. Siempre y cuando se vea tiene su valor comercial, pero si el billete está muy deteriorado, el comerciante recibe un efectivo pobre, ya que cuando empiece a circular otros tendrán la duda de recibirlo», detalló el economista.