Exclusiva ND | ANM aclara: Antes de vacunar a los niños con Sinovac hay que ver la experiencia de otros países

El presidente de la Academia Nacional de Medicina (ANM), el doctor patólogo Enrique López Loyo, aclaró que antes de vacunar a los niños mayores de 3 años con la formulación china Sinovac, primero hay que esperar los resultados de los estudios que se están desarrollando en países como Chile.

En declaraciones exclusivas a ND, el doctor sostuvo que en Chile, donde hay un organismo regulador serio, hicieron un primer ensayo, de comprobación inicial, y ahora están extendiéndose a 3.500 niños.

“Una aplicación mayor, con un protocolo clínico bastante bien llevado, además de que cuentan con un número significativo de expertos en el área”, dijo.

Y enfatizó que desde la ANM “no estamos diciendo que vamos a tratar con Sinovac porque lo está haciendo Chile”.

“No. La idea es que se esperen las evidencias internacionales, que vayan avanzando otros países en sus estudios y al aparecer las publicaciones serias, avaladas por organismos como la OMS, nosotros daríamos una opinión favorable sobre la base de la evidencia científica”, explicó.

Sostiene, de cualquier forma, que hay “esperanzas” en torno a la vacunación de los menores, siempre que se compruebe la viabilidad.

Los estudios

López Loyo comentó que en el país suramericano aprobaron, a inicios de agosto, la vacunación para mayores de 6 años utilizando Sinovac, “y lo que decíamos es que ha iniciado el mayor estudio de casos en el mundo para vacunación de niños mayores de 3 años”.

“Ellos habían aprobado también la utilización de Pfizer-BionTech para mayores de 12 años y al menos 654 mil niños habían recibido al menos una dosis desde mayo”, recordó.

Enfatiza el experto que es un proceso continuo, en el cual se ha ido llevando un estudio, que es el mayor en Latinoamérica, y del cual se están esperando resultados.

Y señaló que ya estaban aprobadas para EEUU la formulación de Pfizer-BioNTech y para Europa la de Moderna. En Cuba, dijo, habían hecho algunos ensayos en menores de edad con la Soberana II.

“Pero no tenemos evidencia en esto”, añadió.

E insistió: “Hablamos de Chile porque es un organismo regulador serio y ha llevado adecuadamente los manejos de conducta en cuando a la vacunación en ese país”.

“Al comenzar a llegar la vacunación de Sinovac, hay que esperar las evidencias de estos estudios que prueban la eficacia en mayores de 3 años hasta 18, que no están incluidos en el plan de vacunación de Venezuela. Por lo tanto, no es que decíamos que ya estaba aprobada, sino que deberíamos esperar los resultados de los estudios que se están haciendo en Chile y otros países como Singapur y Euroasia. Sin embargo, todo depende de la evidencia científica, porque cuando se hizo el anuncio, no existían dosificaciones aprobadas para este segmento poblacional”, sostuvo.

¿Y si el Estado inicia la vacunación?

Para Loyo, si el gobierno chavista decide vacunar a los menores sin esperar pruebas, “deberíamos estar bajo el precepto de que han hecho un estudio concienzudo de cuál es la que van a aprobar”.

No obstante, aclara que “valorar una respuesta o decisión que no ha ocurrido, no es serio para nosotros”.

“Nosotros como institución nos cuidamos de preservar nuestra capacidad de dar opinión por ser un órgano asesor pero sin caer en una definición política y de funcionalismo de Estado que nos corresponde evaluar a segunda instancia una vez que las decisiones se dan como ente asesor, y ya lo hemos hecho en primera instancia antes de que ocurra, advirtiendo cuáles son los razonamientos de una lógica utilización de formulaciones de vacunas, apertura escolar, que incluye no solo vacunar a todos los que trabajan en el área escolar sino todo a lo que están alrededor, así como tener agua y jabón en las escuelas, dar tapabocas si es necesario y todo lo que tiene que ver con el transporte”, apuntó.

¿Qué hace falta para un buen inicio de clases presencial?

El doctor Enrique López Loyo destacó que para iniciar presencialmente el año escolar, sin riesgos, “hace falta que las vacunas que vayan llegando se vayan utilizando a un ritmo superior de más de 300 mil dosis diarias”.

“Tenemos que acelerar para cubrir el 70% de la meta e introducir al mecanismo de vacunación, cuando se decida, a los menores de 18 años”.

Así las cosas, dice que desde la ANM dan un “voto de confianza” al Ministerio de Salud, que prometió que el ritmo de vacunación superará las 300 mil inoculaciones diarias, pues, si se proyecta, “estaríamos a tres meses de cubrir el objetivo numérico que se han trazado”.

@jherreraprensa.