Joven artesano inspirado por la Virgen del Valle para hacer sus creaciones

Edgar García es un joven artesano que se gana la vida a las afueras de la Basílica Menor de El Valle en la isla de Margarita vendiendo sus creaciones inspiradas en la Patrona de Oriente.

Este muchacho es oriundo de esta población neoespartana y desde pequeño tuvo contacto con las artesanas y orfebres de la localidad, ellos le pedían que les hiciera mandados y por este motivo se interesó en este arte.

Siendo un niño comenzó a percatarse de las técnicas que empleaban para la realización de la bisutería, y empíricamente empezó a trabajar el alambre, hilos y mezclarlo con todo tipo de piedras oriundas de la región insular.

“Conocer este arte es algo que no puedes evitar, porque vives a unas cuadritas de este entorno y vienes todos los días, ver la artesanía, las medallitas de la Virgen de El Valle es algo cotidiano”.

Edgar relata que la situación económica lo ha impactado como a todos los neoespartanos. Sin embargo, decidió ser perseverante y optimista.

“A todos nos ha afectado la situación. El que persevera vence, no porque hoy no venda nada, no voy a venir mañana o pasado mañana. Si hoy no se hizo y mañana tampoco, pasado mañana puedes vender un poco. Esa es la ideología que le recomiendo a todos mis colegas artesanos”.

Ahora es noticia: Se escaparon 21 adolescentes del Retén de Los Cocos en Nueva Esparta

Reseñó que siempre hay alguien dispuesto a ayudar y comprar un detallito, que sirve para comprar lo que se necesita para comer en el día.

Una promesa a la Virgen del Valle

Edgar García recibe a todos los visitantes de El Valle con una estampita de la virgencita marinera. Al llegar les ofrece un pequeño obsequio sin que la persona sepa que es en el momento.

Muchos por desconfianza no acceden a su gesto, mientras que otros se llevan una sorpresa al ver de qué se trata.

El joven artesano no juzga a las personas que no acceden a su obsequio y se alegra de los que lo hacen, ya que son parte de una promesa que le hizo a la Virgen del Valle cuando era un adolescente.

Aunque no da detalles de por qué cumple esta promesa, asegura que está muy agradecido con la Virgen de El Valle por todos los favores que le ha concedido en su vida y por eso cada una de las piezas de bisutería que realiza son inspiradas en ella.

¿Qué vende Edgar en el puesto?

Este joven artesano margariteño realiza todo tipo de prendas inspiradas en la Virgen de El Valle desde rosarios, cadenas, pulseras y zarcillos.

En su stand también ofrece imágenes de la Patrona de El Oriente, así como también vestidos para cambiarla un poco. Algo que muchos fieles hacen durante sus festividades cada mes de septiembre.