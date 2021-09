Perú | Grupo Especial de Inteligencia jurado nacional de elecciones

Fin del “pensamiento Gonzalo”

Exjefe del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que atrapó al cabecilla terrorista en 1992, coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Bacca, afirma que deceso del llamado ‘presidente Gonzalo’ también es el fin de la estrategia de la “lucha armada”.

Golpe a los sus seguidores

“La muerte de Abimael Guzmán significa un golpe en el corazón a sus seguidores que lo endiosaban. Ellos decían que cada 100 años nace un líder comunista, tipo Mao Zedong y Ho Chi Min”, apreció Jiménez, quien luego de pasar al retiro se dedicó a estudiar a Sendero Luminoso.

Derrumbe en su organización

“Yo creo que sucederá algo parecido a lo que siguió como consecuencia de su captura en 1992, lo que produjo el derrumbe de su organización. Guzmán tuvo que aplicar una estrategia ideológica y política para salvarlo de su desaparición. Pero esta vez no estará Guzmán”, manifestó Jiménez.

Medidas para acabar con el terrorismo

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que las figuras de Abimael Guzmán y de Sendero Luminoso continuarán en el país mientras el actual gobierno liderado por el presidente Pedro Castillo, no tome medidas definitivas para acabar con el terrorismo.

Desterrar su ideología sangrienta

“Hoy más que nunca debemos entender que Abimael y Sendero Luminoso no morirán mientras el Estado no tome medidas definitivas para desterrar su ideología sangrienta y a quienes la promueven que hoy se infiltran desde el gobierno”, escribió Keiko.

Solicitarán restos

Sebastián Chávez, abogado del fallecido genocida, fue consultado sobre el siguiente paso tras la muerte de Guzmán y afirmó que solicitarán la entrega de los restos del senderista. No obstante, no aclaró que harán con el cuerpo del genocida.

Movadef

El Movadef, organismo senderista de fachada, a través de su cuenta de Facebook, solicitó a las autoridades el traslado de Elena Iparraguirre, esposa de Guzmán, a la Base Naval del Callao para “constatar” el fallecimiento del terrorista.

Culpa al Estado

Asimismo, el Movadef, sin escrúpulos, responsabilizó al Estado y a la Marina de Guerra de la muerte del cabecilla terrorista. “Denunciamos el plan sistemático del Estado peruano con su Marina de Guerra por el aniquilamiento en casi 30 años”. Su publicación no tuvo acogida.

Se sumaron al pedido

Horas antes de la pronunciación del Movadef, el Comité Nacional de Prisioneros Políticos y de Guerra del Perú (CNPPGP), otro organismo de fachada de Sendero Luminoso, también usó sus redes para solicitar a las autoridades constatar la muerte del cabecilla senderista.

Cero homenajes

La Defensoría del Pueblo consideró que las graves violaciones de derechos humanos provocadas por el terrorismo y la necesidad de evitar todo acto que enaltezca a sus cabecillas, obliga a las autoridades a evitar todo tipo de culto u homenaje.

Recordar a miles de víctimas

“Recordamos que el combate contra terrorismo es una obligación constitucional del Estado en su conjunto. Como sociedad debemos recordar a sus miles de víctimas y renovar el compromiso por repararlas de forma digna”, añadió la Defensoría del Pueblo.

