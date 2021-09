Rafael Ramírez sostuvo reunión con la Cámara de Comercio de Maracaibo

La Cámara de Comercio de Maracaibo recibió la visita del candidato a la alcaldía de la ciudad por la Unidad Democrática, Rafael Ramírez Colina, para conocer sus planteamientos con miras a rescatar la ciudad en las venideras elecciones del mes de noviembre.

Ramírez aseguró que su gestión de ser electo alcalde será de “coordinación” y “creatividad” para expandir a Maracaibo, gracias a iniciativas de inversión que brinden calidad de vida a sus ciudadanos.

Desde la Cámara de Comercio, agradecieron las propuestas gerenciales de Ramírez, quien abordó de forma directa y precisa, algunas de las principales problemáticas que afectan la dinámica del municipio desde hace varios años.

“No es solo el maquillaje de una placita o de algunas luces, mientras toda la ciudad está llena de basura y necesidad. La indolencia que vivimos en Maracaibo es inaudita. Sabemos que la que viene no es la gestión en descentralización y democracia que conocíamos”.

Afirmó que en su gestión tendrá que ser creativa, que actúe con voluntad e iniciativa para avanzar en varios sectores como la basura con un esquema de reciclaje, asumirla como un marco de inversión.

Rafael Ramírez con la Cámara de Comercio de Maracaibo

Rafael Ramírez aseguró que dentro de las oportunidades que existe para impulsar a Maracaibo en una gestión con determinación de atender las necesidades de sus ciudadanos, se encuentran verdaderas alianzas con empresas, para atender problemáticas como el aseo urbano y el transporte público.

“Es necesario sectorizar la recolección de desechos con fechas y horarios como ocurría. Actualmente no existe orden con eso. También concebir la recolección y el reciclaje como inversión y no gasto”.

Con relación a la carencia de transporte público en la ciudad, una de las principales afectaciones para las fuerzas productivas, aseguró que es posible entablar alianzas que beneficien la movilidad y con ello la dinámica del municipio.

“Los que tienen carro no se mueven por la falta de gasolina y los que no han tenido carro, no cuentan con servicio de transporte público. Aquí se puede involucrar el sector privado y el sector público y dejar de cargar a la gente en camiones, porque eso no es digno para el marabino, para ningún zuliano”.

También hizo mención de la forma en la que actualmente se manejan los tributos

“Los impuestos municipales están mal concebidos en la actualidad. Se busca pisar en una economía deprimida a los pocos que quedan. Eso debe ir a revisión, se debe conocer la capacidad de producción para poder hacer que quienes están trabajando, puedan pagar los impuestos que corresponde. Aquí hay locales que pagan impuestos por aseo urbano y no pasa, que pagan por gas y no hay gas. Eso hay que atenderlo. Viene una alcaldía de coordinación con los diferentes sectores”.

Apoyo a las propuestas de la CCM

Los representantes de la Cámara de Comercio de Maracaibo han venido denunciando varias irregularidades que los ha afectado en los últimos años. Las cuales, reiteraron al candidato a la alcaldía, quien aseguró que se deben tomar los correctivos desde el ejecutivo municipal para poder generar la confianza que los comerciantes necesitan para invertir en la capital zuliana.

El sector comercial y al candidato de la Unidad Democrática coincidieron en que se debe reactivar el comercio en la ciudad. Sobre todo, «rescatarla de la oscuridad y abandono en la que se encuentra».

Nota de prensa