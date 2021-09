Adriana Azzi: Horóscopo del 13 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 13 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Pureza.

Número de suerte: 002

Recuerda que el estrés te hace daño, sobre todo cuando estás comiendo en la mesa o cuando estás en la cama con tu pareja, evítate malos momentos. Busca la paz y la concordia ante todo. Alguien que te apoya en algo que quieres se pierde por unos días. Controla el mal carácter y equilibra la energía. Piensa bien lo que quieres antes de proyectarlo con tanta fuerza. Negocio en puerta, algo oculto pero que el sol brillará iluminándolo todo. Llega una persona que te cambia la vida para bien. Transformaciones necesarias.

Trabajo: Reconocimiento. Prestigio y compromisos laborales que debes atender. Cambio de horario.

Salud: Dolor de cabeza.

Amor: Soledad. Te aislarás en tu mundo interior para recuperarte. Te verás en un sitio especial con ser querido.

Parejas: Te dirán como hacer las cosas pero tú quieres que sea a tu manera. Mujer de poder o militar te busca. Se activa un poder espiritual.

Solteros: La protección estará activa y de tu lado. Actúa con lógica y objetividad para que te evites inconvenientes.

Mujer: Llega la solución a una enfermedad o melestia menor. Debes afrontar una situación con tu pareja. Inicios esperanzadores. Necesitas innovar, conectarte con tu poder creativo. Ambiciones y nuevas oportunidades, deberás crear bases sólidas si piensas avanzar. Propicio para iniciar un negocio.

Hombre: Reuniones con muchas personas importantes. Debes seguir con es actitud. Debes poner más empeño en lo que buscas. Podrás ahora conocer a alguien o revivir una relación existente. Planes que generan grandes cambios, ilisiónate. Es el momento de buscar oportunidades.

Consejo: Que tus decisiones sean lo más autónomas posible.

Tauro

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 771

Te gustaría salir un poco a conecer por allí, hazlo, te hará bien. Asume las cosas con seguridad. Adelante deja las dudas o el miedo. Se activa todo lo esperado. Aleja los pensamientos negativos. Mantente firme en lo que quieres. Limpieza espiritual que debes hacer. Superas una prueba. Armonizas un ambiente. Estarás pendiente de un resultado.

Trabajo: Defenderás a una compañero en situación laboral. Ambiente de trabajo que mejora con los días.

Salud: Cansancio.

Amor: Te inclinaras por actividades grupales después de una separación. Salidas nocturnas. Alegrías. Una cuestión de entrega.

Parejas: Te harán sentir que eres una persona adornada con mucho carisma o amor para dar si realmente muestras tu capacidad afectiva. Algo con el número 10..

Solteros: Serás compelido a aprender más de comida, dulces y diversas preparaciones. Estarás apasionado con una lectura, trabajo o investigación

Mujer: Viajes de ida y vuelta. Compra de artículos para el hogar. Mudanza rápida o reubicación. Canta, baila, ríete, puedes ser más espontánea sin perder la clase que te caracteriza. Opta por lo clásico enmarcado en un escote llamativo y lindos accesorios, lo vulgar no te luce. Busca un destino fantástico en el mapa mundi, ¿por qué no puedes ir?

Hombre: Día muy productivo. En tu memoria se guardarán los sucesos de éste año de manera especial, recordarás y te sentirás más fuerte porque sobreviviste. Actuarás eficazmente para lograr los objetivos. Redefinir estrategias, es lo que toca. Acariciarle más, hablarle aún más dulce, apoyarle, no necesitas más.

Consejo: Enciende una vela dorada el día domingo y pide lo que quieres en prosperidad.

Géminis

Palabra clave: Conocimiento.

Número de suerte: 565

Semillas de planes y proyectos que deben caer en tierra fértil. Viaje pendiente que se concreta o que se hace posible para Thanksgiving, planifica con anticipación. Una nueva idea implica un nuevo desafío, de nada vale tenerla si no la matelializas. Haces un trabajo con inspiración. Salidas nocturnas con disfrute. No escuches a la gente que te quita la iniciativa. Mantén la diplomacia en el grupo familiar. Mujer blanca, alta, que no se maquilla, te hace un favorcito. Serás invitado a una reunión especial y serás el centro de atención cuando hables.

Trabajo: Ambiente de trabajo armonioso luego que se digan unas cuantas verdades. Cambio de dirección en un documento, actualización de datos digitales. Nuevos jefes. Sensibilidad e intuición.

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Sientes que puedes esperar por alguien del que no recibes nada sólo por mantener las apariencias, cuidado, puede que estalles. Estarás ayudando a una hermana o amiga por problema.

Parejas: Controla el estrés. Niños que te buscan por algo que necesitan de ti. Cuidado con caídas en la casa. Apoya más a tu pareja.

Solteros: Compra o venta de un vehículo o motocicleta. Protección de tu Ángel de la guarda. Firma de documentos legales. Un buen paso para tu independencia.

Mujer: Cambio positivo en el área económica. Vencerás pero debes cuidarte de alguien que no aceptó cómo sucedieron las cosas. Los rasgos negativos de un hombre dominante incluyen la arrogancia y la intimidación, no te dejes. Liderazgo, fuerza, energía e independencia, serán las claves para tu emancipación.

Hombre: Serenidad al tomar una decisión importante. Algo con el cumpleaños de una madre o madre sucedánea. Una persona hiere tu lado sensible, que no te lo vuelva hacer. El que busca, encuentra. Nuevos comienzos, el inicio de algo provechoso. Vitalidad, aliméntate bien, realiza una rutina sencilla de ejercicios diarios, duerme a placer y acciona.

Consejo: Dios dijo, «Hágase la luz», y hubo luz…

Cancer

Palabra clave: Precisión.

Número de suerte: 092

Caminos abiertos en lo que programas. Éste es el momento en el que debes confiar en tu intuición y sabiduría interior. No escuches a personas negativas. Se concreta algo esperado. Cierras un ciclo e inicias otro nuevo. Cambio de dirección en tu futuro próximo. Viaje por tierra, tren o carretera. Preocupaciones infundadas por hija que vive fuera del país. Nuevos negocios y actividades productivas. Ayudas a una amiga que sonríe mucho. Largas llamadas por WhatsApp o Messenger. Encuentras apoyo en una mujer nalgona de pelo largo negro. Ésta época exige que te esfuerces a fondo.

Trabajo: Algo con un reporte o informe que debes entregar. Te detienes en un punto y no quieres avanzar hasta que no te paguen. Ya es hora que puedas alcanzar tus objetivos.

Salud: Agencias de ayuda médica.

Amor: No pierdas la ternura de quien te trata con amor. Niños esperando por algo que ofreciste. Abraza para que te abracen.

Parejas: Nuevas diligencias por vivienda. Estarán presentes en una reunión importante de conseciencias trascendentes. Esperanza y protección.

Solteros: Estarás escuchando música del pasado. Restauración de la espiritualidad, un estudio apasionante o la búsqueda del balance.

Mujer: Un proyecto que entregas. Una guía de estudios. Eliminas obstáculos. Algo que deseas te llegará ésta semana. Estimúlate para que desarrolles talentos especiales y puedas hacer un uso próspero de los mismos. A mayor sabiduría, más claro el sentido de dirección. Ayuda superior.

Hombre: Debes organizarte con un grupo de personas para que logres lo que quieres. Movimiento, promesas, alegrías, inspiración y éxitos. El buen iso de tu carisma te asegurará llegar a excelentes acuerdos.

Consejo: Con optimismo restaurarás la fe en el futuro.

Leo

Palabra clave: Relaciones.

Número de suerte: 892

Lo esperado llega sin dramas ni conmociones. Reconocen el trabajo que haces. Escuchas un comentario de un vecino o amigo con el que compartes que te molesta. Te alejas de algo que te perturba. Alguien de otro signo de fuego te ayuda. Asistes a una consulta espiritual. Ves la luz. Convenciones sociales que te atan. Se trata de abolir falsas creencias. Problemas que se solucionan en tu entorno. Cambios paulatinos de una antigua forma de vida.

Trabajo: Cambio en fecha de viaje. Compra de utensilios de oficina. Realizas un trabajo alterno con beneficios. Abolir falsas creencias para obtener logros concretos.

Salud: Hacer terapias alternativas.

Amor: Te sientes atrapado o manipulado en una relación en decadencia, si éste fuese el caso es tiempo de eliminar lo que no vale la pena. No quieres dañar a una persona especial.

Parejas: Tu sentido protector tiene que tener un límite. Cuidado con los odios intestinos y resentimientos, no traen nada bueno.

Solteros: Vences a una mujer muy mala. Trabajas demasiado y ves muy pocos resultados concretos. Es el momento de la demolición de las estructuras que ya no sirven. Libertad. Un cambio inevitable.

Mujer: Debes controlar tu mal humor por pérdidas económicas, lentitud en la fluidez de capitales y trabas, mejorar la actitud es parte de la lucha. Algo con corrupto que debes parar o botar. Presión por una firma. Sin dolor no hay ganancia. Mudanza, nueva residencia. Desecha los falsos valores y estarás bien.

Hombre: Un hombre de poder te ofrece su apoyo. Algo vinculado a la rentabilidad o a la productividad se ve positivo pero debes atreverte primero a derribar muros que no te dejan ver una verdad. Un rayo liminoso o un momento de claridad te liberará.

Consejo: El sentido de la dirección es un propósito que no puedes dejar de tener.

Virgo

Palabra clave: Paciencia.

Número de suerte: 667

Todo lo detenido avanza. Lo que has hecho por la familia se devuelve en beneficio. Recibes una recompensa. Encuentras a una persona del pasado con la que llegas a un acuerdo productivo. Te llaman por un empleo o para desarrollar una idea. Aleja los pensamientos negativos. Concreta lo que quieres. Busca consejos que sean sensatos. La necesidad de soledad e introspección es señal de querer estar inmerso en las dimensiones espirituales de la vida, si no es tu caso entonces, reflexiona prudentemente.

Trabajo: Sientes que no tienes esa estabilidad en tu empleo que te permita relajarte mucho. Agotamiento físico. Negocio productivo extra. Deberás estar muy pilas con lo que observas pasa entre directores o coordinadores.

Salud: Hacer exámenes es pertinente.

Amor: Te sentirás orgulloso por una conquista. Te dan una garantía respecto a una boda. Más vale pájaro en mano que cien volando. Necesidad de espacio.

Parejas: La rueda de la fortuna a tu lado. Noticias positivas. Nuevas ideas. Un viaje por carretera. Tómense el tiempo necesario para analizar estrategias y reflexilnar con calma.

Solteros: Solicitas un crédito. Socios pendientes de una situación que tiene que ver con mercancías o con repartición de beneficios. Disposición para oír opiniones. Sincerar una situación comercial.

Mujer: Firmas algo importante para tu beneficio personal. Necesidad de despejar tu mente. Los sonidos del silencio. El consejo adecuado será de ayuda. Sé paciente para que tomes decisiones prudentes. Evítate sentirte rechazada. Tienes una sospecha, mantente reservada. Observa los rasgos de tu carácter que te han llevado a rupturas y reflexiona.

Hombre: Te sorprendes por una noticia. Recibes una noticia del exterior muy importante y con alegrías. Identifica esas corrientes universales que fluyen a través de ti, eso requiere una apertura hacia el interior. Falso orgullo que lleva a una muy mala comunicación. El miedo a la intimidad es legítimo cuando se trata de un asunto vinculado a una profunda decepción.

Consejo: Vence el excesivo aislamiento encontrando espacios para compartir con gente positiva.

Libra

Palabra clave: Perdón.

Número de suerte: 987

Sólo con habilidades especiales y mucha pericia se logrará el éxito. Aléjate de aquello que produzca estrés. No va a pasar nada con eso que te preocupa, dominarás nuevas situaciones si tomas acciones positivas. Un hombre te pedirá disculpas. Mantén tu sintonía con los canales de buena energía. Te conectas con personas muy queridas. Se concreta una reunión para hacer una comida. Compras importantes. Enfoca tu atención para que te des cuenta de tu potencial.

Trabajo: Lee bien lo que vas a firmar. Recibes un pago de un negocio personal. Mucho movimiento y cambios que te inducen a observar, experimentar y adaptarte.

Salud: Problemas respiratorios.

Amor: Vencerás oposición de familiares a una relación. Hermano que está pendiente de ti, te ayuda. Perfecciona tus destrezas para que aprendas a dominar situaciones.

Parejas: Tu pareja esta pendiente de ti. Cambio en tu vida muy cercano. Deberás modificar rutinas y estrategias.

Solteros: Hombre que está muy cerca de ti te ayuda a lograr algunas cosas positivas. Cuidado con las salidas de noche. Hecho curioso con un médico.

Mujer: Abres nuevos caminos. Cambios oportunos. Tomas una decisión con tu pareja que los llama a la pericia, el orden y la astucia. Deseos de tener un hijo o un proyecto personal de relevancia. Lucha si sientes tu creatividad obstruída. Inhibiciones sexuales. Es el momento para demostrar tus habilidades para tomar decisiones.

Hombre: Tristeza por alguien que se va de casa. Un hombre de poder te ayuda en medio de un cambio o proceso económico. No aprender de los errores del pasado tiene sus consecuencias. Alcanzar la libertad tiene que ver con diversos planos y dimensiones vitales de la existencia, no con un sólo aspecto de la vida. Evítate desperdiciar energías y recursos.

Consejo: Leer o cantar salmos 91, 22, 23, 114 y 8, en ese orden .

Escorpio

Palabra clave: Evaluación.

Número de suerte: 462

Mantén clara tu posición respecto a lo que quieres en una reunión a la que asistes con grandes expectativas. Olvida esas guerras que quedaron en el pasado, céntrate y enfócate en el presente, si te pones a releer los viejos capítulos de tu novela, perderás el hilo de lo que hoy deberías desarrollar. Acercarse nuevamente a alguien que fui importante en tu vida para pedir perdón no está en agenda. Nuevas personas a tu lado te abrirán nuevas puertas. Brindis y alegrías. Celebras un éxito. Resuelves algo y evoluciona un plan de acción. La estrella te acompaña antes de que cambie la Luna a Luna nueva. Ten fortaleza. Compras necesarias. La honradez va de la mano con el honor, no hay uno sin el otro.

Trabajo: Te hacen sentir lo importante que eres para un proyecto de trabajo. No creas en todo lo que ves, investiga.

Salud: Busca los beneficios de una alimentación diferente.

Amor: Cuidado con la mentiras así sean «blancas». Alguien muy querido te busca y no te encuentra, no coinciden. Perdonas si el arrepentimiento viene acompañado de una manifestación sobrecogedora.

Parejas: Debes valorar a los que tienes a tu lado, respetar y considerar antes de probar tu aguijón. Cuidado con las mentiras. Un espacio personal para estar amplio, cómodo, a tus anchas.

Solteros: Sabrás de la noticia de una mujer cercana que está trabajando duro para alcanzar una posición de envergadura. Te harás una operación estética o in tratamiento agresivo.

Mujer: Buscas una ayuda de carácter espiritual, pero como es arriba, es abajo, así que también requieres de un apoyo material para cristalizar un objetivo. Deja tu carácter difícil y relájate, hay una riqueza interior que está por emerger del agua pantanosa, una perla de gran brillo y valor. Darás testimonio de algo que, al parecer, es milagroso. Te conviene reparar, darle un cariñito o hacerle servicio a tu vehículo. «Los buenos aromas agradan a Dios», que se sienta tu perfume y dejes una estela te sienta bien. Prueba con una ropa exótica, algo étnico o rompe la rutina con algo tipo «chica mad max», fury road.

Hombre: No prestes atención a los chismes y menos si provienen de las mujeres de tu entorno, no te gusta pero te entretiene. Avanza todo lo detenido con cambios drásticos o paulatinos que sea como sea, no dejarán piedra sobre piedra. Salidas nocturnas por diversión. Cuidado con chicas tipo «pole dance» por las que puedes perder la cabeza o algo más…

Consejo: Para crecer y desarrollarte primero debes florecer.

Sagitario

Palabra clave: Orden.

Número de suerte: 131

Olvida esos aspectos del pasado que no te dejan avanzar, pasa la página. Después de batallar en medio de tormentas que parecían eternas, llega una luz a tu vida, un mar en calma te dá la bienvenida pero, ¿conoces el término: estrés postraumático?. Buenas energías y renovaciones, expectativas. Resuelve esa extraña sensación de soledad. Celebrarás que la suerte está por fin a tu lado en un aspecto importante de tu vida pero no te distraigas, mantén la concentración, es posible que tengas un traspié antes de concretar algo. Tómate las cosas con calma. Viaje inesperado. Invitación que aceptas y se convierte en un dilema. Algo que resolver con un sentimiento especial que tienes por alguien al que sientes lejos. No escuches chismes ni caigas en celos. Reposa, el merecido descanso después de la lucha.

Trabajo: Recibes un reconocimiento. No pongas en duda la oportunidad que te ofrecen, antes bien, analiza los pros y los contras. Logras vencer unas barreras para avanzar en lo laboral. No sin esfuerzo se logran materializar los sueños.

Salud: Dolor en la espalda. Alergias

Amor: Alcanzas un sueño. Aventuras y pasiones. Algunos planes hay que posponerlos. El camino hacia el amor exige que estés atento para buscar el equilibrio entre factores materiales y espirituales.

Parejas: Cuidado con ocultarle tus prioridades a tu pareja, transparencia ante todo. Una situación que exige dedicación deja en un segundo plano el amor.

Solteros: Te llega una idea para resolver un problema. Tienes las herramientas en las manos para concretar algo importante. No te ahogues en vasos de agua, tampoco arriesgues nada sin tener plena certeza.

Mujer: Estudios que inicias con buen pié. Lo que es verdaderamente tuyo nadie te lo quita. Alegrías por alguien querido que te dá buenas noticias. Atrévete a una terapia de masaje, los beneficios son increíbles. No todo es realizar ejercicios de alto impacto, también estírate, conforme adquieras elasticidad también adquirirás fluidez.

Hombre: Buscas apoyo en un amigo sincero. Compromiso con resultados. Reencuentros con compañeros del pasado. Una propuesta firme y segura. Atrévete a soñar. Determinación

Consejo: Atrévete a realizar los sacrificios pertinentes en función de obtener un bien superior.

Capricornio

Palabra clave: Reajuste.

Número de suerte: 909

Deberás observar tus pensamientos, hacerlo conscientemente hasta alcanzar el silencio. Ocupa tu tiempo productivamente, es cuestión de orden y motivación. Inicias un cambio en lo laboral, uno positivo. Llega un mensaje o noticia que genera un cambio de rumbo. Inicias un negocio o una nueva estrategia. Algo con difuntos familiares o afines que de alguna forma se manifiestan desde el más allá. Deja el conflicto interno, luz e integración. Escucha más a tu pareja. Controla tu mal carácter o las reacciones excesivas.

Trabajo: Viaje por trabajo y/o placer. Respeta a esa persona que está a tu lado haciendo pulso junto a ti en el trabajo. Recuerdas el pasado en lo laboral, inspírate para que alcences posiciones perdidas. Cambio de dirección.

Salud: Malestar general. Bronquios, pulmones.

Amor: Estarás recordando el ayer, céntrate. Conquistas que te retan a continuar creciendo. No te des por vencido, enfócate en el camino que tienes por delante.

Parejas: Evita arrebatos que traen malos entendidos. Cuídala, mímala, demuestra tu afecto.

Solteros: Abandonas la soltería. El amor está a tu lado o te visita de imprevisto. Cuidado con las ilusiones.

Mujer: Felicidad, logras algo que deseas junto a la persona amada. Boda y compromiso, reafirmación de relaciones. Inteligencia emocional para lograr equilibrar tu entorno. Algunas le escribirán a un viejo amor. Deja la nostalgia. Si ya no puedes, vete.

Hombre: Reencuentro con una amistad de la infancia. Los familiares, con los que tanto contacto tuviste en tu infancia, están muy lejos, acércate más. No abandones a quien te quiere. Abundancia. Una meta lograda. Una sensación de paz interior conforme afirmas posiciones alcanzadas. Administra muy bien tus recursos. Buenas noticias de hijos.

Consejo: Compromiso y dedicación.

Acuario

Palabra clave: Ideas.

Número de suerte: 814

Ponle más energía a la relación para que no se enfríe el contacto. Si amas a una persona deja que tu amor se haga sentir. Es importante que te comuniques más con tu entono próximo. Deberás cerrar un ciclo para iniciar otro. Una limpieza espiritual necesaria, equilibrio de chakras. Sanarás bailando, moviéndote. Busca ayuda de un profesional, buenos consejos harán la diferencia. Vences un problema enfrentándolo. Recibes un pago pendiente. Noticias y buenos mensajes. Encerrarte no soluciona nada.

Trabajo: Viaje corto por negocio. Un tiempo en tu trabajo de cambios repentinos. Ponle límites a un horario que te consume mucha energía canalizando tus fuerzas para ser más efectivo en menos tiempo.

Salud: Agotamiento. Gasto de energía.

Amor: Logras enganchar a la persona amada en un proyecto conjunto. La felicidad a tu lado. Invitación al cine. Beso robado. Organiza tu tiempo para trabajar y para amar.

Parejas: Cuidado con venganzas innecesarias. Haces o recibes un regalo que activa la relación. Si sientes todo muy frio, ponle energía, creatividad, rompe la rutina. Todo para la calle, nada para la casa, corrige si fuera el caso.

Solteros: Descubres una mentira que te afecta en lo personal ó incluso, en lo ideológico. Busca hacer las paces contigo mismo para que mejore tu vida. Tienes algo pendiente que debes cumplir y no te logras concentrar en el objetivo.

Mujer: Inicias un nuevo ciclo en tu vida donde predominan la búsqueda de tu estabilidad material en conformidad con tu paz mental. Superarás poco a poco una lejanía familiar. Rapidez para alcanzar los objetivos, viajes repentinos. Enfócate en ser productiva conservando un espacio óptimo para relacionarte con tus amigos o pareja. Reconciliaciones por interés o por estrategia. Tentación de ir tras una ilusión, cuidado. Inicia un programa serio de ejercicios.

Hombre: Te concentras en un documento que debes leer y releer. Sientes una tristeza por alguien que no está a tu lado. Experiencias que te sirven para algo.

Piscis

Palabra clave: Bendiciones.

Número de suerte: 333

Atiende más tu vida espiritual quizás con una práctica diaria por siete días seguidos. Cambio de look. Revisión médica pendiente, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mujer amiga que espera por ti, por tu llamada o favor. No culpes a los demás de tu falta de responsabilidad, si la hubiese. Comunícate más con una persona que desea crear un proyecto junto a ti. Cambio de imagen frente a un grupo de personas que lo celebra. Cirujía estética, tratamientos faciales. Ten pensamientos positivos, observa tu mente. Controla los sentimientos alterados y la desesperación. Logros importantes. Se abre una brecha o una trocha.

Trabajo: Buscas a una persona que se alejó para ponerte al día con un proyecto. Algo con una oficina o local comercial que logras. Dinamismo, se te exigen pilas.

Salud: Revisión general.

Amor: Una nueva relación de amistad que se convierte en amorío. Necesidades internas. Baños eróticos. En la búsqueda de un cambio.

Parejas: Renace la fe y la confianza mutuas. El destino se opone pero tu vences al lado de tu pareja. Necesidad de hacer cosas diferentes o de un nuevo espacio.

Solteros: Te alejas de familiares por intriga. Evita conflictos por celos con alguien que te gusta y con la que aún no concretas nada, para colmo. Una manipulación al descubierto. Un dinero te salva.

Mujer: Debes cuidar tus intereses económicos, organizar papeles y estrategias. Confusiones y malos entendidos que deberás resolver. Cuida a tus clientes, mímalos. No llores más permite que se vayan las penas. Los buenos aromas alegran a Dios. Conéctate con la Fuente: Dios Padre-Madre-Todo a través de tu creatividad. No confundas una oportunidad para seguir adelante con la meta. Sueños y deseos que se mezclan con anhelos y la necesidad de un nuevo rumbo.

Hombre: Sentirás que lo económico está detenido o que hay gastos y no hay ingresos suficientes. Desajustes que deberás equilibrar. Te liberas de trabas.

Consejo: Cambio de acción, movimiento hacia adelante.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial