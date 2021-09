Alberto Fernández admitió que se han equivocado +VIDEO

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció este domingo, tras conocerse el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas en los principales distritos del país, que «algo» no habrá hecho bien su Gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba. Pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las elecciones generales de noviembre.

«Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos; y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención». Así lo dijo el mandatario al comparecer en el búnker en Buenos Aires del oficialista Frente de Todos. Estuvo acompañado de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo, quien prefirió no hablar, reseñó EFE.



UN DURO REVÉS PARA ALBERTO FERNÁNDEZ Y COMPAÑÍA

Con el 90,07 % de las urnas escrutadas en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y bastión del peronismo, la lista de precandidatos a diputados que encabeza Victoria Tolosa Paz -única que postuló la coalición de Gobierno- cosechó un 33,50 % de los votos; superada por las dos presentadas por Juntos, la principal formación opositora, que aglutinaron el 38,20 %.

El triunfo del frente que integra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) también se repite en otros distritos clave como las provincias de Córdoba; Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.

LEA TAMBIÉN: OPOSICIÓN ARGENTINA GANÓ PRIMARIAS EN BUENOS AIRES Y MAYORÍS DE LOS DISTRITOS

«Sabemos que hay errores que hemos cometido y que no debimos cometer, de los errores aprendemos. Además evidentemente hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención», agregó el presidente Fernández.

Estos fueron los primeros comicios con él en el poder, por lo que los analistas los consideraron una suerte de plebiscito a su gestión, marcada por la pandemia -que se ha cobrado hasta ahora la vida de 113.402 personas y que ha dejado varios escándalos de índole política que han afectado al Gobierno- y la continuidad de la crisis económica.