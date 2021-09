Alicia Machado sobre Gaby Spanic: «No me importa lo que me haga»

La polémica entre las actrices venezolanas, Alicia Machado y Gaby Spanic sigue en el reality show de canal hispano, Telemundo, «La Casa de Los Famosos» no para y en esta oportunidad la misma Miss Universo 1996 reveló por qué le aguanta todo a su compatriota calladita y sin revirar.

En un nuevo video en donde se ve a Machado hablando con Roberto Romano, quien fue su amor en el programa, sobre su relación con Spanic y por qué le deja pasar lo que habla de ella ante las cámaras y en la convivencia.

Así fue como en plena charla, la criolla comentó: «Así Gabriela Spanic me haga a mi lo que me haga, mi lealtad, mi amor y respeto por ella es inmenso porque a mí esa chava me sacó de un intento de suicidio hace muchos años, cuando yo tenía 20 años«.

Seguidamente, Alicia reveló lo que este acto significó en su vida: «Eso es algo que para mí, nadie lo puede valorar como yo lo valoro. Ella para mí es intocable«.

Por otro lado, recordemos que al principio del show ambas tuvieron algunas diferencias y se dijeron sus cosas en la cara, por lo que esto confirma que hay un respeto más allá de cualquier diferencia que surja entre las dos.

Gossip Venezuela.

Por: Reporte Confidencial