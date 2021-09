Andrew Garfield dio detalles de la película cancelada de ‘Sinister Six’

Las producciones de Spider-Man realizadas por Sony Pictures han tenido una gran cantidad de altibajos, desde el gran recibimiento de las primeras entregas protagonizadas por Tobey Maguire hasta el mal recibimiento de la segunda entrega de ‘The Amazing Spider-Man’, pero antes de que que llegara el personaje al MCU se tenían grandes planes entre ellas hubo una película cancelada de ‘Sinister Six‘, la cual ya estaba desarrollándose.

Después de que ‘Spider-Man 3’ de Sam Raimi no tuviera el recibimiento esperado y que el director se retirara de la franquicia, se decidió hacer un reboot en un momento en el que el género de los superhéroes estaba despegando y el protagónico quedó en manos de Andrew Garfield, la primera entrega si bien tuvo un recibimiento aceptable, la segunda no corrió en la misma suerte, por lo que todos los planes para el personaje quedaron cancelados, entre ellos ver juntos a los Sinister Six.

En entrevista a Andrew Garfield para Collider como parte de la promoción de la película ‘The Eyes of Tammy Faye’, el actor habló de la película cancelada de ‘Sinister Six’, la cual ya se estaba desarrollando:

“No sé lo cerca que estuvo, pero definitivamente tuve algunas reuniones, y fue realmente emocionante. Tengo que decir, porque quiero mucho a Drew, y me encanta ‘Cabin in the Woods’, y las otras cosas que ha hecho. Nos llevamos como una casa en llamas. Me encanta su visión, es tan único y extraño y poco convencional en sus decisiones creativas. Así que definitivamente fueron un par de meses divertidos, pero la vida. Hubiera sido genial. Quizá algún día lo haga, pero habría sido genial”.

A pesar de los múltiples rumores de la película ‘Spider-Man: No Way Home’ poco se sabe sobre la trama de forma oficial, pero no se descarta que finalmente el grupo de Sinister Six haga su aparición además de la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield regresando como Spider-Mans del multiverso.

