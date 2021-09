Cardenal Urosa Savino recibe los santos sacramentos al agravarse su salud

1274426

Caracas.- El cardenal Jorge Urosa Savino quiso recibir los santos sacramentos antes de ser ingresado a terapia intensiva frente al agravamiento de su salud por complicaciones derivadas del COVID-19, según se lee en una carta dictada por el propio arzobispo emérito el 28 de agosto y hecha pública este domingo 12 de septiembre por la Arquidiócesis de Caracas.

“En este momento ante la eventualidad de tener que pasar a terapia intensiva por un agravamiento de mi situación, he querido recibir los santos sacramentos”, señaló Urosa Savino. En el documento, afirma además sentirse “inmensamente feliz de haber sido sacerdote» y de haber vivido su vocación con gran ilusión. Destacó que ha tenido la fortuna de recorrer caminos insospechados y de altísimas responsabilidades en su trayectoria.

«Pido perdón a Dios y a todos mis hermanos por las faltas que haya podido haber cometido, especialmente por las faltas de omisión. Nunca he querido hacerle mal a nadie, y siempre he procurado actuar buscando la gloria de Dios, y el bien de la Iglesia y de las almas, y de las personas involucradas; espero pues, que eso se me tenga en cuenta», se lee en el documento.

Seguidamente, la Arquidiócesis de Caracas informó que el estado de salud del Cardenal Urosa es muy delicado. «Se encuentra bajo continuo y cercano monitoreo médico», añadieron en su cuenta de Twitter.

En la carta, el Arzobispo Emérito de Caracas también destacó el afecto que tiene por el pueblo venezolano y su esfuerzo por la libertad de todos, así como por la defensa de los derechos de todos los venezolanos ante los atropellos que ha vivido el país. “En esa actitud, he estado siempre también actuando, no por odio, ni por rencor, sino por defensa de la libertad, de la justicia y de los derechos del pueblo venezolano”, apuntó.

Aseguró, en este sentido, que espera que Venezuela salga de esta situación tan negativa, palabras con las cuales se refirió a la crisis política, económica y social profunda que vive el país. Allegados al Cardenal indicaron que la carta fue dictada por Urosa Savino el pasado 28 de agosto, antes de que le fuera administrado el Sacramento de la Unción de los Enfermos.

Afirmaron además que su deseo era que el documento fuera hecho público en caso de ser ingresado a terapia intensiva. “El texto no se publicó en el momento, en parte a petición de la familia, en vista de la sucesión de falsas noticias sobre su supuesto fallecimiento que se difundieron en los días siguientes. Ayer (11 de septiembre) la familia autorizó publicarlo, para cumplir con ello con el querer del Cardenal”, señalaron sus allegados.

