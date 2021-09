Coldplay incluirá tema con BTS en próximo disco «My Universe»

Coldplay incluirá en su próximo disco, «Music Of The Spheres», una canción titulada «My Universe» en la que ha contado con BTS, estrellas mundiales de K-Pop, según ha anunciado este lunes la propia banda británica en sus redes sociales.

De acuerdo con este anuncio, el tema verá la luz el próximo 24 de septiembre, tomando el relevo a otros anticipos del nuevo álbum que han visto la luz en los últimos meses, como el corte cósmico y de cariz progresivo «Coloratura» y el más popero «Higher Power».

La de BTS es la primera colaboración de Coldplay con un artista de K-Pop, el género con origen en Corea del Sur que se ha hecho un hueco en las listas de éxitos de todo el mundo, y ratifica el giro del grupo hacia nombres consolidados del ámbito musical «mainstream».

De hecho, en la citada «Higher Power» contaron como productor con el también compositor sueco Max Martin, pieza clave de éxitos de muchas de las divas del pop estadounidense, como Britney Spears, Katy Perry, Taylor Swift o Ariana Grande.

Está previsto que «Music Of The Spheres», el noveno disco de estudio de Chris Martin y compañía, se publique el próximo 15 de octubre en todo el mundo.

Llegará dos años después de «Everyday Life» (2019), en el que sorprendieron con la incorporación a su música de aspectos de la música jazz y cierto influjo árabe, y seis después de «A Head Full Of Dreams», en el que la deriva pop del grupo se hizo más que evidente en temas como «Hymn For The Weekend».

Con nueve discos de estudio publicados desde el inicial «Parachutes» (2000), Coldplay es una de las bandas de mayor éxito internacional de las últimas dos décadas, como constata el hecho de que tres de esos trabajos figuren entre los 40 más vendidos del siglo XXI.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial