Director de ‘Shang-Chi’ revela cómo fue trabajar con Ben Kingsley

Una de las apariciones sorpresivas que tuvo ‘Shang Chi and the Legend of the Ten Rings’ fue Trevor Slattery, el falso Mandarín, hecho que no sólo fue del agrado de los fanáticos de Marvel, sino también del mismo, Destin Daniel Cretton realizador de este largometraje o así se dio a conocer cuando el director de ‘Shang-Chi’ habló de Ben Kingsley, actor que interpretó a dicho personaje.

Kingsley debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) en la película de ‘Iron Man’, donde encarnaba al terrorista llamado el Mandarin, quien representaba una amenaza letal para el mundo, sin embargo se descubre que en realidad es un impostor llamado Trevor Slattery, algo que decepcionó al público.

Posteriormente, para reivindicarse, Marvel Studios lanzó el cortometraje ‘All Hail the King’ donde se revela que sí existe el Mandarín y envía a sus hombres a castigar a Trevor, por hacerse pasar por él. Años más tarde, en ‘Shang Chi and the Legend of the Ten Rings’ es confirmado que el impostor sólo fue secuestrado para ser el bufón personal del verdadero líder de los Diez Anillos.

El regreso de Slattery no sólo fue del agrado del público sino también de Cretton, pues en una reciente publicación de Instagram, el director de ‘Shang-Chi’ habló de Ben Kingsley donde mencionó el orgullo que fue trabajar con este renombrado actor convirtiéndose en uno de los momento más importantes de su carrera:

“¡Sir Ben Kingsley está en nuestra película! Ver trabajar a este genio fue lo más destacado de mi vida. Uno de los mejores intérpretes del mundo y un alma tan buena”, escribió el cineasta de 42 años de edad.

En anteriores declaraciones Kingsley dijo: “Estoy en esta película (‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’) y soy miembro de la familia Marvel, porque su bienvenida a ‘Iron Man 3’ fue tan asombrosa y generosa que todavía estoy con Marvel”.

Por otro lado, el público puede disfrutar de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ sólo en cines, la cual ha recaudado hasta este momento 257 millones de dólares, según datos oficiales de Box Office Mojo.

