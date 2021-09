Disney+ anuncia que una de sus series tendrá una tercera temporada

Los Wildcats de todo el mundo pueden estar muy emocionados, debido a que de manera oficial Disney+ y sus ejecutivos, anuncian la tercera temporada de la serie de ‘High School Musical’.

‘High School Musical: The Musical: The Series’ fue creada y producida ejecutivamente por Tim Federle, inspirada en las películas originales que fueron protagonizadas por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

En la primera entrega pudo verse cómo los estudiantes de East High School, la escuela donde se grabaron las películas en Salt Lake City, montan una versión del musical para su clase de teatro, mientras que la segunda entrega hacen una versión de ‘Beauty and the Beast’.

Anuncian la tercera temporada de la serie de ‘High School Musical’ y junto con ella parte de la trama de la historia, que seguirá a los Wildcats mientras dejan los pasillos de East High para pasar el mejor verano en un campamento.

En este lugar tendrán fogatas, romances de verano y noches sin toque de queda. La producción de la tercera temporada se trasladará de Salt Lake City a Los Ángeles y comenzará a finales de este año.

“Estamos encantados de ir al aire libre para la tercera temporada, y agradecidos a nuestros socios y amigos de Disney+ por su continuo apoyo a nuestra nueva generación de Wildcats“, declaró Federle.

‘High School Musical: The Musical: The Series’ vuelve a los orígenes de la película al impulsar las carreras de algunos de sus protagonistas, dentro de las canciones originales más destacadas de la serie son ‘Just for a Moment’, la balada de la primera temporada que Joshua Bassett y Olivia Rodrigo escribieron para sus personajes Ricky y Nini.

Las bandas sonoras de las dos temporadas de ‘High School Musical: The Musical: The Series’, junto con ‘High School Musical: The Musical: The Holiday Special’, han acumulado la asombrosa cifra de mil 438 millones de reproducciones hasta la fecha.

Las primeras y segundas temporadas de ‘High School Musical: The Musical: The Series’ están disponibles en Disney+, junto con su especial navideño.

Wipy