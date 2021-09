El chavista Francisco Torrealba pide levantar las sanciones: «No sirven»

Caracas, 12 sep (EFE).- El miembro de la delegación chavista que representa al Gobierno de Venezuela en el diálogo con la oposición Francisco Torrealba se mostró este domingo «esperanzado» con que la negociación sirva para que se levanten las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, y «recuperar la libertad económica».

«Estamos muy esperanzados (con) que, por ejemplo, se pueda recuperar la libertad económica (…) nos la robaron por vía del ejercicio de la exclusividad del manejo de sistemas financieros que ejerce el Gobierno de EE.UU., y los europeos que se han prestado para esta política nefasta contra el pueblo de Venezuela», dijo en una entrevista en el canal estatal VTV.

Torrealba, también diputado de la Asamblea Nacional, indicó que, en la negociación que tiene México como sede, están buscando que al país caribeño se le permita, al igual que el resto de países del mundo, comprar y vender, «cuestiones elementales que están garantizadas por el derecho internacional».

Agregó que, en el caso de Venezuela, el derecho internacional está siendo «violado abiertamente» por EE.UU. y los países europeos que «se han montado en esta campaña, que al tiempo que vamos ya está suficientemente claro que no sirve, ni para derrocar Gobiernos ni para que sus apoyados eleven sus niveles de popularidad y ganen elecciones».

«No tiene ningún sentido seguir causándole sufrimiento y dolor al pueblo venezolano, si al final no le sirve tampoco a los objetivos que se plantean quienes generan ese sentimiento y ese dolor», sostuvo el diputado.

El 6 de septiembre, el Gobierno venezolano y la Plataforma Unitaria de la oposición, acordaron, tras la segunda ronda de negociación, que duró cuatro días, «la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba» y la «protección económica y social de los venezolanos».

«Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis en los efectos de la pandemia por covid-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales», indicó en un comunicado Noruega, que impulsa el proceso.

El presidente de la AN y jefe de la delegación oficialista en el diálogo, Jorge Rodríguez, aseguró que los recursos serán «principalmente para atención de covid-19, adquirir el resto de las vacunas que faltan», dotación de hospitales y fortalecer los programas de alimentación.

«Nosotros no necesitamos que nadie nos regale nada, que nadie nos done nada, no lo necesitamos, tenemos los recursos suficientes, que además le pertenecen a todo el pueblo de Venezuela y que son más que suficientes», aseveró.

La negociación entre la Plataforma Unitaria y el Gobierno, iniciada el pasado 13 de agosto en México, tendrá una nueva ronda entre el 24 y 27 de septiembre, según anunciaron las partes ese mismo día y que reiteraron que el proceso puede ser largo y complejo. EFE