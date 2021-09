El slasher regresa a Netflix con el primer trailer de ‘There’s Someone Inside your House’

El género del terror es uno de los más redituables del cine y es algo que no ha pasado desapercibido para la plataforma de Netflix que poco a poco va añadiendo títulos y creando nuevo contenido que pueda satisfacer a los fans del género, esta vez tomando al slasher como punto de partida y este día es lanzando el primer trailer de ‘There’s Someone Inside your House’, nueva película que estará disponible para octubre de 2021.

A pesar de que la plataforma de Netflix es una de las más importantes productoras, poco había explorado en género del terror y lo poco que había hecho no había tenido un buen recibimiento, pero parece ser que ahora está tomando las riendas del estas películas y está comenzando a desarrollar algunas historias, el mejor ejemplo es la más reciente trilogía de ‘Fear Street’, la cual tuvo un recibimiento favorable por parte del público y ahora se centra en el género slasher en toda su expresión.

Este día la Netflix lanza el primer trailer de ‘There’s Someone Inside your House’, película dirigida por Patrick Brice, quien ya tiene experiencia dentro del género con las dos entregas de ‘Creep’, con un guion de Henry Gayden y basada en la novela del mismo nombre de Stephanie Perkins y será protagonizada por las estrellas juveniles Sarah Dugdale, Kayla Heller, Théodore Pellerin entre otros, además será producida por grandes del género como Shawn Levy, James Wan, Dan Cohen y Michael Clear .

El estreno de ‘There’s Someone Inside your House’ está programado para el 6 de octubre de 2021, es decir en aproximadamente tres semanas y se espera que Netflix siga trabajando en el género del terror a lo largo del este 2021 y 2022, así que habrá que esperar si esta producción logra quedar en el gusto del púbico para realizar una segunda entrega

Wipy