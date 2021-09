Florida registró cifra récord en muertes por COVID-19

En Florida se incrementó la cifra de muertes por COVID-19 durante la semana pasada, registrando 2.448 casos, incluyendo cuatro casos de menores de 16 años.

Con 12.651 hospitalizaciones registradas, y casi 350 casos diarios en muertes por COVID-19 reportados en el transcurso de la semana pasada; el estado posee un gran porcentaje de jóvenes que se han visto afectados por el virus; pues los menores de 12 años tienen el mayor número de casos nuevos con una tasa de positividad por primera vez del 15%.

La empresa de BioNTech, que colabora con Pfizer, pedirá la aprobación mundial para usar su vacuna contra la COVID-19 en niños de hasta cinco años durante las próximas semanas; sin embargo, están en preparativos para un nuevo lanzamiento.

Según un nuevo estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los no vacunados tienen hasta once veces más en probabilidades de morir por coronavirus, que aquellas personas que sí han recibido la vacuna.

Rochelle Walensky, la directora de los CDC, comunicó el pasado viernes en una rueda de prensa que, «los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más de probabilidades de contraer la COVID-19; más de diez veces más en probabilidades de ser hospitalizados, y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad».

New @CDCMMWR shows fully vaccinated people had >10x lower risk of hospitalization or death from #COVID19 compared with those not fully vaccinated. The best way to protect yourself & those around you is to #SleeveUp. More: https://t.co/7GBRXOApe7. pic.twitter.com/Te4CyBJZsy

— CDC (@CDCgov) September 10, 2021