Interceptaron un barco con 104 migrantes haitianos en Florida

Este operativo se generó después de que el pasado viernes la institución de guardacostas entregara a las autoridades de las Bahamas a 12 haitianos; quienes fueron descubiertos en una embarcación al sureste de Florida.

#USCG crew members safely transferred a total of 104 migrants from the Haitian sail freighter to the CGC Richard Etheridge.

Once aboard a cutter, all migrants receive food, water, shelter & basic medical attention.

Currently, there no reported medical concerns.

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 13, 2021