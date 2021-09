Lashana Lynch dio nuevos detalles de su papel en ‘No Time to Die’

La película ‘No Time to Die’ está muy próxima en llegar a las salas de cine después de una larga espera a consecuencia de la situación mundial y esta producción no sólo quedará marcada para ser la número 25 de la franquicia de James Bond, también por ser la despedida de Daniel Craig, pero también nos presentará a un personaje nuevo y en una reciente entrevista, Lashana Lynch habló su papel en ‘No Time to Die’.

La actriz Lashana Lynch se unirá a la franquicia de James Bond en el papel de Nomi, una agente que toma momentáneamente el lugar de Agente 007 tras la jubilación de James Bond y hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre su papel y esta actriz tiene gran experiencia en el género de la acción ya que apareció en la película ‘Captain Marvel’ en el papel de Maria Rambeau.

En una reciente entrevista para The Guardian, Lashana Lynch habló su papel en ‘No Time to Die’, afirmando que buscaron que su papel fuera mucho más realista para que la gente se identificara con ella de una forma diferente:

“Quiero que sea una mujer de verdad, pero no quiero que su trabajo la masculinice. Lo tiene todo controlado, es muy competente y muy hábil, pero es un ser humano real y a veces es torpe y eso es lo más inteligente de la escritura de Phoebe. Una vez que tuvimos una conversación sobre su posible torpeza, hubo algunos momentos que leí que fueron como, ‘Oh no, ¿realmente va a decir eso en la escena? ¡Estoy aquí para eso! Pensé que podría haber una escena en la que sale del baño y se la ve tirar el tampón a la papelera. ¡No necesitamos eso! Pero estamos en el baño de mujeres, vas a ver a alguien hurgarse la nariz o sacarse la ropa interior. En resumen: esta mujer va a ser identificable”.

El estreno de ‘No Time to Die’ está programado para el 8 de octubre de 2021 y será la despedida de Daniel Craig del papel, por lo que todavía se desconoce quien será ahora el actor encargado de dar vida a James Bond

