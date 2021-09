Onsa reconstruyó el naufragio de La Tortuga: 5 personas desaparecidas

El naufragio de la embarcación Thor que iba desde Higuerote hasta la isla La Tortuga es una tragedia que mantiene en zozobra a todos los venezolanos. El hecho ha dejado una persona fallecida, tres sobrevivientes y cinco desaparecidos.

Luis Guillermo Inciarte, secretario general y vocero de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa), señaló este lunes 13 de septiembre que en las últimas horas no ha habido más novedades en la zona.

«A esta hora la información que manejamos es que las operaciones de búsqueda aeronáutica; que son en este momento las estratégicamente importantes, no se realizan sino solamente por vía marítima. No hay una novedad importante; no ha habido ningún avistamiento y ningún elemento que pueda relacionarse con la embarcación», indicó.

NAUFRAGIO DE LA TORTUGA: RECONSTRUCCIÓN DE UNA TRAGEDIA

Asimismo, acotó el escenario más probable, según el análisis forense de los hechos preliminares, es que la embarcación salió de Higuerote junto con otra embarcación que iba a La Tortuga.

«Esa otra lancha no tenía ningún tipo de obligación de esperarlos, eran grupo de personas diferentes. Los lancheros llegan a Cabo Codera y de allí toman un rumbo hacia La Tortuga, pero según las declaraciones que se conocen, el capitán reportó por una radio portátil que se devuelven pero para nadie a bordo fue notorio la razón. No se sabe a ciencia cierta qué vio el capitán para decir nos regresamos; pero al cabo de unos minutos deciden regresar a La Tortuga, es decir ellos nunca regresaron a tierra», expresó.

Inciarte resaltó que La Tortuga es una isla muy baja, «su punto más alto son 12 metros de altura, no se ve sino cuando estás muy cerca».

«Nosotros estimamos que el rumbo que el capitán toma lo hace pasar a 7 millas aproximadamente al oeste de La Tortuga el cual no la ven y pasan de largo. Continúan navegando hacia unas condiciones de mar mucho peores porque no están protegidos por ninguna isla», dijo.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, comentó que al cabo de un par de horas; por el lugar donde aparecen se hace un cálculo inverso y se estimó que «podrían haberse hundido a 25 millas al norte de La Tortuga».

LA EMBARCACIÓN NO SE PARTIÓ EN DOS

El vocero de Onsa agregó que la embarcación no se partió en dos. «Se presume que se hundió por una fractura en la parte delantera del casco de la embarcación. El agua entró de manera violenta por la proa y hace que la lancha se sumerja rápidamente por delante».

Destacó que la maniobra de abandono del buque se hizo muy rápido. «Todos van al agua y no hay tiempo de ubicar y colocarse los salvavidas; allí empieza a generarse una cadena de eventos».

«El primero en separarse es osé Javier Marcano Nárvaez que no logra agarrarse a las cavas o al flotador de playa de juguete que había allí. La siguiente persona que se desvanece es Vianney Carolina Dos Santos Morales. Ella se separa junto a su pareja que la tomó en brazos», dijo.

Además, expuso que durante una crisis que se produjo en el grupo con los niños, «el capitán preocupado por lo que estaba sucediendo y con intención de buscar ayuda, se separa nadando. Él tenía el salvavidas puesto para tratar de llegar nadando a algún lado; pero eso era imposible desde el punto de vista humano por las condiciones que se encontraban».

«Por las condiciones en las que se encontraban, tres días sin tomar agua dulce y sin dormir es complicado las oportunidades de supervivencia», consideró.

UN QUINTO DESAPARECIDO

Luis Guillermo Inciarte sostuvo que, de acuerdo a las informaciones preliminares que se han recabado con amigos y testigos que estaban en el momento de la salida de la embarcación de Higuerote; confirman que Juan Manuel Suárez Torres iba a bordo.

«Veronica Martínez también confirmó que él iba a bordo; pero había mucho miedo al respecto en cuanto se había autorizado y registrado en la notificación de zarpe ocho personas», manifestó.

En ese orden de ideas, apuntó que Juan Manuel Suárez Torres, según las declaraciones extraoficiales, es que él venía en el grupo desde Caracas; «y presumimos que al final de la historia lo que hicieron fue pasarlo a bordo no como polizón, sino de una manera metido en el camarote de proa».

Inciarte explicó que de acuerdo al desarrollo de cómo sucedieron los hechos «es que él nunca fue visto entre el grupo de personas que lograron salir de la embarcación y la razón entre otra, podría ser es que se encontraba dentro del camarote».