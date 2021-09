Pastel frío de calabacín con atún

Pastel frío de calabacín, porque no hay nada mejor que saborear un delicioso plato frío los días de mucho calor. Este tipo de receta no solo te refrescará los días de calor, ya que no hay necesidad de prender los fogones, sino que puedes prepararlo con antelación y tener listo en la nevera hasta la hora de consumirlo.

El calabacín en una hortaliza ligera que está colmada de agua, fibra, minerales como el calcio, potasio, sodio, fósforo, así como también contiene vitaminas A, B6 y C. De igual forma, el calabacín contiene muchos fitonutrientes como la luteína y la zeaxantina.

Por su parte, consumir atún nos puede aportar ácidos grasos omega 3, vitaminas del grupo B, A y D. Así que por donde lo mires, realizar esta receta le aportará mejoras a tu salud, así como deleitarás tu paladar y el de tus comensales.

Ingredientes 4 personas

2 calabacines grandes.

500 g de atún.

2 papas.

1 cucharada de mostaza.

2 cucharadas de yogur griego.

1 cucharada de mayonesa.

Perejil fresco.

1 cebolla mediana.

1 limón.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación

– Pela las papas y córtalas en cubos no muy pequeños.

– Cocina las papas en agua con sal hasta que ablanden. Deja enfriar.

– Pica finamente la cebolla y colócala en un envase con agua fría y un chorrito de vinagre. Esto es para reducir un poco la fuerza y acidez de la cebolla cruda.

– Lamina el calabacín con una mandolina. De no tener una mandolina, procura cortarlas lo más finas posible.

– Coloca las láminas de calabacín en un cuenco y rocía el jugo del limón. Deja marinar 10 minutos.

– Para el relleno, tritura la papa con la ayuda de un tenedor.

– Mezcla la papa con el atún desmenuzado ya cocido (puede ser de lata), el perejil picado, la cebolla, el yogur, la mayonesa, la mostaza, sal y pimienta al gusto.

– Une todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea.

– Engrasa el fondo de un molde.

– Coloca en el molde una capa de láminas de calabacín ligeramente superpuestas.

– Vierte un poco de la mezcla de atún y esparce hasta que quede compacto y liso.

– Repite las capas de calabacín y atún intercaladas hasta completar el molde.

– Adorna la parte superior con brotes de hojas aromáticas al gusto.

– Refrigera el pastel hasta la hora de servir.

¡Buen provecho!

