▷ Lorenzo Tovar: Se quedó corta Michelle Bachelet al describir situación de Venezuela #13Sep

«Con las políticas implantadas por este régimen, no sólo se han incrementado los alimentos en 1.800 por ciento, sino que los medicamentos han alcanzado un aumento de hasta el 3.000 por ciento y se han agravado los problemas de existencia de la población que se mantiene en el territorio nacional». Tal declaración fue emitida por el doctor Lorenzo Tovar, especialista en el área social y ex presidente del desaparecido organismo Protección al Consumidor, quien se refirió al informe presentado esta semana por la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Se quedó corta la doctora Bachelet al describir la situación de Venezuela”, manifestó el profesional del Derecho al hablar con Elimpulso.com.

A la carestía de alimentos y medicinas, hay que agregar la situación que envuelve la gestión del régimen: ineficaz, incapaz y negligente. En Baruta, del estado Miranda, como en San Bernardino y otros sectores de Caracas, se fue la energía eléctrica: pero, en vez de reconocer su responsabilidad, el ministro de electricidad, salió diciendo que el apagón fue causado por un saboteo, excusa que nadie, por supuesto, puede creer.

Muy bien habló la doctora Bachelet de muchas de las cosas que están pasando, como que el salario mínimo es de un dólar al mes, de la persecución contra los defensores de los Derechos Humanos y del encarcelamiento por motivos políticos.

Pero, hay hechos muy graves como el de la desnutrición que está afectando a nuestros niños, ya que de cada diez de ellos, seis sufren de ese problema, el cual les perjudica de por vida.

El Estado venezolano, constitucionalmente, está obligado no sólo a garantizar un salario adecuado a las necesidades de los trabajadores y sus familiares, sino también a proporcionar salud, educación y todos los servicios básicos; pero, aquí lo que está ocurriendo es que el régimen no se ocupa de la población y no sólo son delitos de lesa humanidad los mencionados por la Alta Comisionada de la ONU sobre Derechos Humanos, sino todos los demás problemas que inciden en la disminución de la calidad de vida, pues, se trata de un exterminio progresivo de los venezolanos y ya más de seis millones de ciudadanos se han ido del país, para buscar lo que aquí se les niega.