Chile | Mejillones: Empresa minera deberá indemnizar a trabajador que sufrió vulneración de su integridad psíquica por acoso

El Juzgado de Letras y Garantía de Mejillones acogió la denuncia de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido y la demanda de indemnización de perjuicios por enfermedad profesional. En el fallo, el magistrado Eduardo Estrada Aravena acogió la demanda, tras establecer que la empresa ex empleadora tuvo responsabilidad en el daño a la integridad psíquica del demandante.

“La culpa de la empresa quedó demostrada por el hecho que ese daño se haya producido en sus dependencias, por el hecho de un dependiente y que adoptó medidas para evitar que el daño se mantuviera sólo a requerimiento de la ACHS cuando éste se haya manifestado”.

La sentencia agrega que, en definitiva “hubo acoso laboral por parte del Sr. Pruzzo, que la empresa no adoptó medidas proporcionales al mantener excesivamente al trabajador en funciones administrativas, que lo despidió en una carta que no satisface las exigencias legales por no bastarse a sí misma para dar cuenta de las necesidades de la empresa y, que su cargo no desapareció como fuera alegado; que el despido en cuestión fue vulneratorio de la integridad psíquica del trabajador, conductas reprochadas según el ordenamiento jurídico, que exigen del empleador tanto un respeto por la dignidad de los trabajadores y, además, una proporcionalidad de las medidas adoptadas”.

“Que, cumpliéndose con cada uno de los requisitos para tener por acreditada la responsabilidad del empleador por el hecho de uno de sus dependientes en contra del trabajador, se accederá a la demanda, regulándose prudencialmente el monto de la indemnización por daño moral en la suma de $10.000.000, por considerar el tribunal que los meses que transcurrieron desde la primera denuncia de los hechos hasta el último diagnóstico incorporado al juicio, dan cuenta de una afectación que permaneció en el tiempo”.

En total, el demandante recibirá un monto de 40 millones 629 mil 796 pesos por parte de la condena hacia la empresa ex empleadora Sociedad de Procesamiento de Molibdeno Limitada.