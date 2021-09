Cómo elegir buenos productos humectantes

Los productos humectantes le devuelven la suavidad a nuestra piel. Con el pasar de los años, nuestra piel necesita cada vez más la humectación externa para mantenerla suave y tersa.

Además del pasar del tiempo, factores externos como el clima, el polvo, los productos de higiene, etc, pueden maltratar y resecar nuestra piel. Que cuando nos damos cuenta, ya no es la misma piel suave y tersa de hace un tiempo atrás.

Pero ¿cómo elegir el producto humectante correcto? Al tener una piel reseca, no es imposible recuperarla, solo hay que dedicarle el tiempo que merece para mimarla para que recupere su suavidad e hidratación adecuada.

Productos humectantes

Existen cientos de productos que prometen humectar nuestra piel y dejarla suave como la de un bebé. A continuación te damos las mejores recomendaciones que debes tener en cuanta a la hora de adquirir uno de estos productos.

Zonas diferentes

No todas las zonas del cuerpo son iguales. Cada crema humectante debe estar dirigida para una zona de nuestro cuerpo específica. No utilices cremas hechas para zonas del cuerpo en otras zonas. Como por ejemplo, no se debe utilizar una crema para humectar el cuerpo, en el rostro.

La piel del rostro es mucho más delgada que el resto de la piel del cuerpo. Por ello, colocar la crema que no corresponde al tipo de piel, será como tirar a la basura la crema errónea que nos estamos colocando.

Cremas

Por lo general, las cremas contienen emolientes y/o lubricantes. Los primeros a base de aceite tienen un efecto más duradero en la piel, que los que están elaborados a base de agua.

Los segundos, absorben el agua del aire y la mantienen en la piel, por ello es preferibles utilizarlos solo en ambientes con alta humedad.

Piel

Cada tipo de piel necesitará una crema humectante diferente. Las pieles secas deberán usar humectantes con base en aceite, y que contengan ácidos glicólicos, urea, ácido láctico, ceramidas o dimeticona. Si por el contrario, las pieles son grasosas, no significan que no necesiten ser humectadas. Este tipo de pieles deberán utilizar productos con base en agua.

Las pieles grasas son propensas a sufrir de acné. Para ellas se recomiendan las cremas que sean no comedogénicas, de manera que no bloqueen lo sporos.

Rodillas y codos

Zona del cuerpo que suele ser muy áspera, y que tienen cremas humectantes específicas para dicha zona. Estas cremas contienen ácido salicílico o ácido málico, que ayudarán a disolver las asperezas de la piel.

Como recomendación final, no basta con hidratar la piel con la crema adecuada. Deberás hacerlo regularmente, dos veces al día si es posible, y justo después de la ducha. De esta forma el cuerpo aún permanece húmedo y la crema humectante retendrá mucho mas la humedad en la piel, dejándola suave por más tiempo.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial