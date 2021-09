«Es nula la posibilidad de encontrar más sobrevivientes del naufragio»

Expertos en búsqueda y salvamento señalan que es prácticamente imposible a más de una semana encontrar sobrevivientes del naufragio de la embarcación Thor, que zarpó de Higuerote con destino a la isla de La Tortuga.

«No existe posibilidad de encontrar con vida a más desaparecidos en el naufragio de embarcación», expresó Enrique Martín Cuervo, especialista en búsqueda y salvamento aeronáutico. Tal afirmación la hizo durante una entrevista concedida a la periodista Carla Angola y transmitida la noche de este lunes por un live de Instagram.

A una pregunta esperanzadora de la comunicadora sobre la posibilidad de que los salvavidas puedan ayudar a algunos de los náufragos. xxx fue rotundo: «Los salvavidas no duran a flote por siempre, y menos si es un salvavida común o deteriorado por el tiempo».

En este mismo sentido, Luis Guillermo Inciarte, vicecomodoro y vocero de la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los espacios Acuáticos de Venezuela (Onsa), también lo avaló en su declaración.

Inciarte señaló que se deben mantener las operaciones de búsqueda, pero no de rescate, sino de recuperación. «Existe muy poca probabilidad de que permanezcan vivos a la fecha».

DESCARTAN QUE EXISTAN MÁS SOBREVIVIENTES

El vocero de la Onsa expresó que parte de la dificultad que existe para la ubicación de los restos de la embarcación o cuerpos tiene que ver con la aeronaves que se utilizan, que sirven poco para la visualización. Indica que los aviones del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) son sobre todo para búsqueda electrónica.

«No están hecho para ver hacia abajo, máximo lo pueden hacer en un viraje», y que por ello los restos que se pudieron ubicar fue sobre todo gracias a unidades de apoyo aéreo.

Inciarte manifestó que, de acuerdo a las condiciones que se encontraron el día martes pasado y las declaraciones de testigos, hacen prácticamente nulas las posibilidades de encontrar los cuerpos con vida.

«Las probabilidades de conseguir personas con vida dejan de tener sentido. Ya el martes los sobrevivientes estaban descompensados; y una semana después es nada probable que otros sobrevivan.

Con relación a los chalecos salvavidas, aunó que hay dispositivos «especializados para flotar a en mar abierto, pero es difícil que pueda hacerse por mucho tiempo».

Aseveró que es muy difícil que se consiga a alguien con vida, a pesar de que puedan tener salvavidas.

Agregó: «Hay muchas factores que inciden; la condición física, las situación de estrés».

«Hay otras factores como la deshidratación y el consumo de agua salada. Estando a la deriva, en el mar, la deshidratación es muy alta; además de las quemaduras del sol. Sin consumir agua dulce o algún otro líquido, a los tres o cuatro días se empieza a alucinar».

Por último, Cuerpo afirmó que es imposible además que algunas de las personas haya nadado tantos kilómetros para llegar a tierra firme; incluso siendo una persona entrenada. Lo cual expresó para descartar ciertas hipótesis expuestas antes los medios de comunicación.

Agregó que además las comunicaciones hacia la isla La Tortuga no son las más óptimas. Por eso, en un primer momento, no se logró precisar si naufragaron y en qué momento; más si el conductor de la embarcación desvió de su ruta. De allí que la búsqueda no se haya iniciado sino transcurridas 24 horas de conocerse oficialmente del naufragio.

LEA TAMBIÉN: LOS CUATRO CUERPOS HALLADOS EN LA GOAJIRA NO SON DEL NAUFRAGIO DE LA TORTUGA