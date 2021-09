jubilados que venían del Zulia no los dejaron llegar a Caracas

Más de 80 personas, entre trabajadores y jubilados de la empresa Petróleos de Venezuela y su filial Pequiven, salieron este lunes desde el estado Zulia con destino a la ciudad de Caracas con la finalidad de protestar en exigencia del pago del fondo de pensiones y otros beneficios que la estatal petrolera les adeuda desde hace más de una década, pero fueron retenidos por horas en las alcabalas y peajes.

Los jubilados denunciaron que los detuvieron y requisaron en todas las alcabalas pero al llegar al peaje de El Venado los efectivos de la Guardia Nacional les impidieron el paso. A partir de ahí no pudieron avanzar. No les dieron motivo, simplemente les dijeron que no podían seguir avanzando.

Como el objetivo era llegar a la ciudad de Caracas a toda costa exigir en PDVSA La Campiña el pago de sus deudas, retornaron por la carretera Lara – Zulia para intentar pasar por la Falcón – Zulia. Sin embargo, los funcionarios conocían su trayecto y también les impidieron continuar su travesía.

Douglas Pereira, quien es directivo de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (Ajip), denunció la violación de sus derechos civiles al impedirles el libre tránsito dentro del territorio nacional y aún más cuando se trata de exigir que les paguen el dinero que les adeudan.

“En el peaje La Chinita que divide el estado Zulia con Falcón no nos dejan pasar, nos regresaron de la alcabala de El Venado porque nosotros no tenemos como ciudadanos venezolanos y como trabajadores activos y jubilados de PDVSA, el derecho a circular libremente por Venezuela y a exigir que se respeten nuestros beneficios sociales y económicos. Como es posible que nos encontremos a esta hora de la madrugada aquí, intentando conversar con los funcionarios de la Guardia Nacional, pero nos dicen que tienen instrucciones de no dejarnos pasar», afirmó Pereira.

Durante toda la madrugada estuvieron en la carretera, parados, sin comunicaciones porque en las vías extra urbanas no hay señal de telefonía celular, esperando una explicación lógica sobre el por qué no los dejaban seguir rumbo a Caracas.

Los jubilados de la industria petrolera denunciaron además las intenciones de los militares de detener a los dueños de los autobuses que los trasladaban hasta la capital.

“Los efectivos de la Guardia Nacional no se cansan de violar los derechos de los venezolanos como si ellos fueran los dueños del país, en este momento intentan detener al dueño del expreso que nos está llevando a Caracas como si ellos tuvieran la culpa de la millonada que nos deben y del robo de nuestro dinero, ellos simplemente están realizando un servicio que nosotros contratamos más nada”, afirmaron los jubilados de PDVSA.

Afirmaron que en varias alcabalas los amenazaron con detenerlos si seguían insistiendo en llegar a la ciudad de Caracas a protestar.

Esta protesta que se realizaría en la sede de PDVSA La Campiña con la presencia de trabajadores activos y jubilados de la estatal petrolera de todo el país, sería la segunda “Gran Cruzada» por el pago del dinero correspondiente al fondo de pensiones que no les han cancelado.

Cabe destacar que el fondo de pensiones se les adeuda a los jubilados desde hace más de 15 años y que a pesar de la lucha sindical de los trabajadores sigue sin cancelarse.

Jubilados mueren esperando su dinero

Muchos jubilados de la industria petrolera y que se han mantenido en la lucha por su dinero han muerto por vejez o porque padecen de alguna patología relacionada con su edad y sin ver un centavo del dinero que la administración de Nicolás Maduro y PDVSA les deben.

Entre las exigencias que hacen los jubilados y trabajadores activos está la reactivación de los seguros de salud que no tienen desde hace varios años y que les impide acudir a las clínicas privadas ni siquiera por una emergencia.

“Nos deben el fondo de pensiones eso es una millonada de dólares y no nos quieren pagar, ese dinero es nuestro no de ellos, a parte no tenemos seguro médico, mi esposa se cortó la pierna con un sanitario roto, llamé a la compañía y me dijeron que me fuera al Hospital Universitario de Maracaibo porque no teníamos seguro. ¿Cuándo en la historia de PDVSA se había visto esto? Nunca”, detalló un jubilado de la industria que prefirió no identificarse.

Afirman que la industria petrolera está en tan precaria situación que ni siquiera tienen seguro funerario a pesar de haber pasado toda su vida laboral en la empresa pagando los servicios funerarios y el sepelio.

“Nos quieren velar en urnas de cartón y después cremar nuestros cuerpos, no hay nada de lo que nosotros pagamos durante muchos años, ni la sombra. Cuando preguntamos por las inhumaciones tampoco nos dan respuesta, ¡entonces!, ya uno no sabe que creer, que nos coman los caimanes».

Los trabajadores activos y jubilados de PDVSA, afirmaron que la actuación de los efectivos de la Guardia Nacional no los va a amedrentar ni a detener en su lucha. Afirman que en cualquier momento protestarán en Caracas, así vayan uno por uno.