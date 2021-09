Perú | Se parte alianza de Pedro Castillo con Perú Libre

Vladimir Cerrón y bancada piden cabeza de ministro de justicia

El exgobernador regional Vladimir Cerrón se cansó de los ataques del ministro de Justicia, Aníbal Torres, y habría solicitado una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, para solicitar su separación del gabinete debido a que está afectando la “unidad” del gobierno con el partido Perú Libre.

Fuentes de Perú Libre revelaron a LA RAZÓN que el pedido de Cerrón goza del respaldo de al menos 24 congresistas de la bancada de Perú Libre, quienes también no ocultaron su malestar por las fuertes declaraciones de Aníbal Torres.

Las mismas fuentes señalan que para un sector de Perú Libre, el titular de Justicia sería un emisario de la llamada izquierda caviar que busca romper la alianza entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

Asimismo, se sabe que Aníbal Torres habría planteado al jefe de Estado separarse de la influencia de Cerrón y el Perú Libre, el cual implicaría la conformación de un nuevo gabinete ministerial sin la participación de Guido Bellido.

GOLPE

En la víspera, el fundador y secretario nacional de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a través de su cuenta oficial en Twitter, acusó al titular de la cartera de Justicia de impulsar una división entre el Gobierno y el partido político del lápiz.

“Ministro de Justicia, Aníbal Torres, siempre fue impulsor de la fractura entre el Gobierno y Perú Libre. El Partido sí tiene responsabilidad ante el pueblo, llevó al Presidente al gobierno. Exigimos resultados de su gestión“, escribió en un tweet.

Horas más tarde, la bancada de Perú Libre rechazó los cuestionamientos del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, contra el secretario general del partido oficialista, Vladimir Cerrón, al señalar que su influencia es “dañina’ para el presidente de la República, Pedro Castillo.

“La bancada de Perú Libre rechaza contundentemente las constantes y desafortunadas expresiones del ministro Aníbal Torres, como la expresada en un medio de comunicación donde afirmó que ‘Vladimir Cerrón es una influencia dañina para Pedro Castillo”, se lee en el comunicado de la bancada oficialista.

BANCADA

La agrupación parlamentaria también lamentó que el titular del Minjus insista en verter opiniones y afirmaciones que no solo dañan al partido, sino también a sus militantes y dirigentes.

“El ministro invitado, Aníbal Torres, ha emitido opiniones contrarias al partido, sus dirigentes y militantes, lo que consideramos inaceptable de alguien que se ha sumado para aportar y no dividir”, acotan.

En ese sentido, la bancada le recordó al ministro Torres el respaldo brindado al Gabinete Ministerial a la hora del voto de confianza, por lo que le exigieron ‘respeto’ a la hora de dirigirse a las autoridades del partido.

“El partido Perú Libre no ha cuestionado su labor como ministro, se le ha brindado la oportunidad para que desempeñe sus buenos oficios en la cartera, por lo que exigimos respeto a todo nivel”, precisan.

“Las relaciones entre el partido, el gobierno y el pueblo están debidamente establecidas desde el inicio de la campaña, así como sus interlocutores facultades para pronunciarse o tomar decisión alguna”, finalizan.

EN SUS TRECE

Lejos de poner paños fríos, Aníbal Torres volvió a la carga y pidió al secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que no se involucre en los asuntos del Gobierno presidido por Pedro Castillo. Explicó que su rango de acción se limita a los del partido oficialista.

“No te metas, Vladimir (Cerrón), en el Gobierno. Métete en los asuntos del partido”, sentenció en declaraciones a un medio de comunicación.

Torres enfatizó en que el ganador de los último comicios fue Castillo Terrones y es solo él quien debe gobernar. En ese sentido, instó a los miembros de Perú Libre a respetar eso.

“Él no puede interferir en las decisiones de este Gobierno, su ámbito de actuación es el partido. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él es quien debe ejercer el poder por mandato de la constitución y por mandato de la ley. Si no quieren esclarecer eso, están atacando la gobernabilidad, a la democracia”, señaló.

INTERFERENCIA

“Yo le digo de buena fe a los de Perú Libre y a los del Ejecutivo que las competencias tienen que ser muy claras y no tienen que haber interferencias (…) No te metas, Vladimir, en los asuntos del Gobierno, métete en los asuntos de tu partido”, agregó.

Lo dicho por el titular del Ministerio de Justicia complementa a lo que declaró en la víspera en otro medio de comunicación, donde aseguró que Cerrón Rojas es una “influencia dañina” para el Gobierno del presidente Castillo.

“Para mí (Vladimir Cerrón) sí (es una influencia dañina para el Gobierno), porque nadie pueda tomar decisiones ahí si no tiene una facultad otorgada por el ordenamiento jurídico, por la constitución que define quienes gobiernan. No personas que no han llegado democráticamente”, dijo Torres Vásquez.

Asimismo, el ministro de Justicia manifestó que el líder de Perú Libre ha pretendido “invadir” el Ejecutivo en diversas oportunidades, “pero no lo ha logrado y no lo va a lograr”.

RESPALDO

Se sabe que las declaraciones del titular de Justicia gozarían del respaldo del presidente de la República, además de al menos 12 congresistas de Perú Libre pertenecientes al Frente Magisterial, quienes discrepan de la influencia de Cerrón en el Gobierno.

Se sabe que entre ellos se encuentran los legisladores Edgar Tello, Fernando Herrera y Francis Paredes, pertenecientes al Frente Magisterial dentro de Perú Libre.

“No solamente ellos están en desacuerdo. Hay un buen grupo que opina igual. Todos tenemos el derecho de opinar, tenemos una forma diferente de ver el panorama, y de verdad respetamos la función que cumple cada uno de los miembros. Del señor Cerrón, es su partido, pero tiene que comprender que nosotros somos Gobierno y que por la gobernabilidad hemos buscado alianzas. Lo que digamos o dejemos de decir siempre va a causar suspicacias a nivel nacional”, declaró Francis Paredes a un medio de comunicación.