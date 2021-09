Una estrella de ‘The Lord of the Rings’ se une a la película de ‘Luther’

El largometraje sobre la serie protagonizada por Idris Elba no deja de sumar talentos a su elenco, ya que sorpresivamente esta semana fue revelado que estará el actor de ‘The Lord of the Rings’, Andy Serkis en la película de ‘Luther’, producida por Netflix y la BBC.

Para los que desconozcan ‘Luther’, es una serie policía quien narra sobre John Luther un detective que se ocupa de casos de homicidio, que a menudo involucran a asesinos en serie, y tiene la habilidad de meterse en la mente del criminal. Sin embargo, sus métodos, su personalidad y su convulsa vida privada a menudo lo ponen en conflicto con sus superiores, lo que lleva a algunos a considerarlo como el problema más que como la solución.

Gracias al éxito de sus cinco primeras temporadas, el programa obtuvo luz verde para hacer un largometraje de este detective y de acuerdo con un informe de The Hollywood Reporter, se ha comenzado contratar al elenco, según la fuente, estará Andy Serkis en la película de ‘Luther’ como el villano.

Serkis se ha destacado en el séptimo arte por sus papeles que llaman la atención del publicación, por ejemplo Gollum en la trilogía de ‘The Lord of The Rings’, César en ‘Rise of the Planet of the Apes’ o Klaw en ‘Black Panther’. También dirigirá ‘Venom: Let There Be Carnage’, protagonizada por Tom Hardy.

La misma fuente también reveló que la nominada al Oscar, Cynthia Erivo, actriz de ‘Harriet’, será parte del elenco de ‘Luther’, quien interpretará a la compañera y némesis del protagonista, pero no se dio más detalles de su personaje.

El creador de la serie de ‘Luther’, Neil Cross, escribió el guion del largometraje en el que Jamie Payne será el director, mientras que la producción de la película está programada para comenzar en noviembre de este año. Por desgracia, aún no hay fecha de estreno.

