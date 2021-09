WhatsApp ya no funcionará en estos teléfonos a partir de noviembre 2021

Algunas actualizaciones de WhatsApp traen consigo mejoras que hacen del servicio de mensajería una herramienta con multifuncionalidades que ha transformado nuestra forma de comunicarnos, entretenernos o incluso de trabajar. No obstante, las nuevas versiones también han comenzado a ser obsoletas para algunos teléfonos celulares.

Entre algunas de las últimas implementaciones de WhatsApp, se encuentra una de las mayores solicitudes de los usuarios: poder llevar consigo todos los chats a un nuevo teléfono celular aunque sea de un sistema operativo diferente. Además, sigue en constante desarrollo de nuevas funciones para que el servicio sea más personalizado, tal y como su próxima posibilidad de elegir quién puede ver tu última conexión.

Sin embargo, hay algunos dispositivos que no solo no podrán disfrutar de estas actualizaciones, sino que ya no podrán seguir utilizando WhatsApp.

¿Cómo saber si tu teléfono ya no será apto para WhatsApp?

WhatsApp anunció mediante un comunicado que los dispositivos que tengan sistema operativo Android 4.0.4 o anterior ya no podrán hacer uso de la plataforma.

Es por ello que deberás conocer con qué sistema operativo cuenta tu dispositivo móvil. En el caso de los dispositivos Android, solo debes entrar a ‘Ajustes’ y posteriormente entrar a ‘Información del teléfono’ en donde encontrarás la opción ‘Versión Android’.

Para los dispositivos iOS, también debes ir a ‘Configuración’, posteriormente a ‘Información’ y finalmente visualizar la versión que tiene tu teléfono en ‘Versión del software’.

En ambos casos, si el sistema operativo es mayor al 4.1, no tendrás que preocuparte, ¡podrás seguir utilizando WhatsApp!

Modelos en los que ya no servirá WhatsApp

Algunos modelos que ya no podrán seguir usando WhatsApp por contar con sistema operativo 4.1 o menor son el Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S3 Mini VE, la serie de LG Optimus y el modelo que en su momento fue muy popular, el Sony Xperia M.

Hola Telcel.

Por: Reporte Confidencial