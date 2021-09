XCheck: Detalles del "Facebook de famosos" que estaba oculto... hasta ahora

Aunque las redes sociales permiten a los famosos interactuar con sus seguidores, cuando se trata de Facebook, la vida personal de cada artista continúa separada del resto.

Y es que al parecer, existen otras aplicaciones ocultas que le permiten a deportistas, intérpretes e influencers mantenerse alejados de la comunidad.

De acuerdo con documentos filtrados por Wall Street Journal; la plataforma de Mark Zuckerberg mantiene un proyecto secreto al que solo pueden las personas más reconocidas del mundo.

XCHECK: EL FACEBOOK DE LOS FAMOSOS

El material difundido por el portal reflejó que la red social VIP mantiene otro tipo de políticas y estándares de privacidad.

Al parecer, a diferencia del resto de los internautas, los famosos pueden interactuar de una forma más cercana; e incluso evadir ciertas normas «sin ninguna consecuencia».

Pese a que no especificaron las políticas y estándares que no se aplican, la mayoría de las mismas estarían relacionadas con el veto a la censura.

La compañía aseguró ser conscientes de los problemas de la libertad desmesurada; pero sus esfuerzos por cambiar las matrices de opinión se han visto frustrados: «Tenemos que valorar el riesgo de negocio que supone eso», escribió uno de sus responsables.

Hasta el momento, se desconocen las identidades de los famosos que forman parte del proyecto. No obstante, al menos 5,8 millones de personas ingresaron al programa XCheck en el último año.

¿NO SE PUEDE DENUNCIAR EL CONTENIDO?

Según explica Gizmodo, al contrario del Facebook original, el material que resulta controversial no se elimina automáticamente. Este pasa a ser monitoreado por un grupo de relaciones públicas.

Aunque a simple vista parece no tratarse de un verdadero problema, lo cierto es que el grupo de moderadores es muy reducido: «Ahora mismo solo se revisa el 10 por ciento de los contenidos», cita el documento.

Al ser cuestionado sobre la aplicación, Andy Stone, director de comunicaciones de Facebook solo se limitó a decir que XCheck «no es un sistema bifurcado de justicia, sino un proyecto en desarrollo que necesita algunos ajustes».

Por su parte, los empleados de la compañía llevan tiempo denunciando la existencia del programa, pues aseguran que no existen razones para que algunos puedan irrespetar los estándares de privacidad: «No estamos haciendo lo que decimos que hacemos públicamente», mencionaron.

