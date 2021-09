Adriana Azzi: Horóscopo del 15 de septiembre de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 15 de septiembre de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 099

Piensa antes de hablar para evitar conflictos. Harás algo por tu cuenta. La rueda de la fortuna está contigo. Decisiones que debes tomar. Se aleja familiar negativo. Cambios de actitud con tus amistades. Cuidado con las manipulaciones. Chisme entre amigo por algo de una pareja del mismo sexo.

Trabajo: No se da lo que esperas en cambio de empleo. Algo interno que detiene lo que quieres.

Salud: Malestar general de gripe.

Amor: Contactos excelentes en tu sitio de montaña con tu pareja. Viaje al extranjero. Remodelaciones en tu casa.

Parejas: Debes concentrarte más en los niños de la casa. Problemas en la calle por falta de cuidado.

Solteros: Demostrar tu responsabilidad ante un juramento. Debes utilizar herramientas que tienes.

Mujer: Día de descanso. No pidas nada que luego no puedas responder. Nuevas ilusiones.

Hombre: Estabilidad y prosperidad por dinero que te llega. Soluciones en problemas de agua en tu hogar.

Consejo: Debes seguir tus reglas.

Tauro

Palabra clave: Avance.

Número de suerte: 793

Celebraciones y alegrías por el triunfo. Compra de cuadros. Hecho curioso con una mujer desnuda. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito. Cada quien vive lo que le toca. Inicias un nuevo negocio. Recibes una llamada o una persona que te necesita. Planes y proyectos que se cumplen.

Trabajo: No hagas reclamos con gritos. Tendrás el poder de cambiar las cosas. No hagas lo que no quieres que te hagan.

Salud: Cuidado con caídas.

Amor: Tranquilidad y paz que logras. Logras vencer a rival sentimental. Mostraras sinceridad al hablar.

Parejas: Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Viajes por disfrute en grupo. Negocio importante.

Solteros: Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Te verás radiante en una comida especial.

Mujer: Hecho curioso con una llaves. Pareja estancada logra vencer y obtener éxito muy cercano a ti.

Hombre: Te pondrás en el lugar de otros y veras el problema de otra manera. Capacidad para oír y sentir.

Consejo: Escucha consejo.

Géminis

Palabra clave: Condiciones.

Número de suerte: 465

Te regalan flores que te gustaran. Algo con festejos que te tocará trabajar. Serás un invitado especial. Hecho con un rosario que te regalan. Busca ayuda espiritual. Queras descansar para repotenciar tus energías. Algo con un colegio o grupo de docentes. Nuevos caminos. Recibes buena noticia.

Trabajo: Nuevos proyectos que se dan. Recoges lo que sembraste y te trae muy buena suerte.

Salud: Dolores en las piernas.

Amor: Por lo que has trabajado llega a tus manos. Recibes bendiciones de alguien querido.

Parejas: Algo con alimento muy positivo. Equilibrio entre lo que tienes lo que quieres.

Solteros: No dejes que otros decidan por ti. Compra de alimentos con apuros. Madre que te pide hablar para aclarar cosas.

Mujer: Tendencia asumir gastos de otros. Invitación a bailar. Preocupación por un niño.

Hombre: Debes respetar a los demás. Te resistes a una verdad y tendrás que enfrentar y aclarar todo. No llegues tarde a una reunión.

Consejo: No permitas que la rabia te ciegue.

Cancer

Palabra clave: Totalidad.

Número de suerte: 482

Comunicaciones abiertas con familiares. Les pides ayuda a conocidos en el extranjero para irte. Un hombre de poder que te designa como autoridad en un sitio. Ayudas a una persona sin interés. Te recuperas anímicamente después de una discusión en tu casa. Alegrías con alimentos. Suerte.

Trabajo: Algo pendiente con nuevas sedes. Dinero en caja que debes revisar. Amigos te invitaran a celebrar logros.

Salud: Chequeo médico.

Amor: Sientes que una persona cercana te protege de otros. Receso o vacaciones que te llega.

Parejas: Trabajas al aire libre y te gusta. Estarás muy pendiente de los sentimientos de los que viven en tu casa.

Solteros: Nuevas oportunidades que te cambian la rutina. Termina un ciclo de trabajo e inicias otros.

Mujer: Cambios necesarios que debes hacer en tu diario. No puedes controlar a los demás.

Hombre: Familiares que ocasionan problemas en tu sitio de trabajo. Debes descansar un poco más.

Consejo: Disfruta todo lo que puedas.

Leo

Palabra clave: Ser.

Número de suerte: 098

Sales de vacaciones o de reposo necesario. Asiste a una reunión en sitio de muchos vidrios. Sensibilidad por recuerdo del pasado. Compra de cremas. Sacaras cuenta para hacer viaje y organizar lo que quieres. Sensación de cansancio. No quieres asistir a una reunión familiar. Amigo te busca.

Trabajo: Este día será productivo económicamente. Cuidado con persona que trabaja contigo.

Salud: Insomnio.

Amor: Nuevos recuerdos. Aléjate de las personas envidiosas. Cambios en la casa por horario. Nuevos amores.

Parejas: Tienes que aprender de qué eres responsable de tu propio destino. Pedirás un aumento de sueldo.

Solteros: Tomas una decisión pero no le permitas nada a otro. Invitación a un viaje de ida y vuelta pero tú te quedas.

Mujer: Debes apresurar tu paso o cambiar de rumbo algo definitivo. Te exigirán algo.

Hombre: Te sientes estancado en un sitio. Te alejas de personas muy queridas. Compra de artefacto electrico.

Consejo: Nadie es tu complemento.

Virgo

Palabra clave: Plenitud.

Número de suerte: 683

No puedes controlar todo en tu casa. Éxito triunfo en un negocio. Consigues un empleo en lo que estudiaste. No dejes las cosas a medias. Harás un cambio que te da un bienestar. Estarás alterada este día. Cuidado con decisiones que te cambian la vida. Algo con publicidad que haces.

Trabajo: Es necesario pensar en tu estabilidad económica antes de tomar una decisión. Busca el equilibrio.

Salud: Dolencias en la espalda.

Amor: Tu Ángel de la guarda está contigo. Muchas bendiciones a tu lado. Algo con foto.

Parejas: Le pondrás más atención a personas recién llegada. Evita las discusiones en tu oficina.

Solteros: Estarás pensando demasiado algo que te ofrecen y se te puedes escapar de tus manos.

Mujer: Tendrás que hacer una elección entre amigos. Debes ser claro (a) con los tuyos.

Hombre: Logros con una nueva empresa. Recibes un regalo inesperado. No te dejes llevar por otros.

Consejo: No permitas que otros digan que hacer.

Libra

Palabra clave: Ilusión.

Número de suerte: 121

Se prudente con los gastos. Harás un taller o curso de mejoramiento personal. Preocupación por niños en hogar. Estarás buscando un crédito en dos bancos y te dan repuesta rápida en uno. Sorpresas en tu casa. Dejas a las personas que no te entienden. Caminos que se abren para el amor. Trabajo: Cuidado con los chismes. Busca ayuda espiritual. Todo fluye de manera positiva no te angusties. Venta de carro en positivo.

Salud: Malestares pasajeros.

Amor: Controla la tristeza por desamor. Alegrías en sitio de mucho verde o un jardín grande.

Parejas: Nuevas posibilidades en lo económico. Tu estas asumiendo las cargas de otro.

Solteros: Habla y serás escuchado (a). Avance y logros en algo que está estancado.

Mujer: Logras una meta. Resuelve algo que no te deja llegar. Compra de alimentos en cantidad.

Hombre: Deja a un lado a las personas violentas en una situación. Limpieza espiritual que necesitas.

Consejo: Cuidado con los vicios.

Escorpio

Palabra clave: Generosidad.

Número de suerte: 676

Nuevos inicios en una empresa. Te relacionas con una persona de poder. Participas con jóvenes en una competencia. Adelante no importa que las cosas están lentas pero son tuyas y se darán. Disfrute en sitio montañoso. Notarás que tienes mayor facilidad de hablar. Debes hacer los cambios.

Trabajo: Tendrás mucha energía en estos días para sacar un trabajo pendiente. Mujer que te ayuda.

Salud: Otitis.

Amor: Es mejor cálmate y meditar lo que está sucediendo y buscar una solución salomónica.

Parejas: Preocupación por familiar enfermo. Vivirás una experiencia que te hace tomar decisiones.

Solteros: Reunión con muchos hombres de poder. Recibes un ofrecimiento de trabajo, que lo piensas.

Mujer: Hombre que llega a la puerta de tu casa u oficina y te ofrece un nuevo negocio. Serás jurado.

Hombre: Un nuevo negocio pero si no arriesgas no pierdes ni ganas. Cambios que logras en lo económico.

Consejo: Dedica más tiempo en ti.

Sagitario

Palabra clave: Creatividad.

Número de suerte: 032

Mantienes estabilidad a pesar de lo que sucede. Viajes al exterior ya que te invitan de otro país. Compras de zapatos. Tendencia a comer mucho. La suerte te acompaña en este día. Alegrías y triunfos. Cambios en tu empleo. Tristeza por un amor que se va. Bendiciones en este día. Viajes.

Trabajo: Cambios de cargo para mejor. Muchas ideas en tu mente. Jefe que te pide que no te vayas.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Aprende a canalizar los sentimientos. Alguien conocido te demuestra cuanto te quiere.

Parejas: Consigues la estabilidad que quieres. Deseos de mudarte donde vives. Recibes consejos profesionales.

Solteros: Algo con luz muy fuerte. Inicias ejercicios. Te dirán que estás muy bien. Logros y triunfos.

Mujer: Vivirás una experiencia en fiesta que tú preparas. Mantén tu determinación en una reunión.

Hombre: Salidas nocturnas. Comunicación pendiente. Ganancias. Cambio en fecha de viaje.

Consejo: Jamás temas pedirle a dios.

Capricornio

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 284

Organización de ideas. Te encantará trabajar con personas opositoras. Nuevas oportunidades. Te sentirás estancado. Logros y triunfos que tardan pero llegan. Cambios y cosas nuevas en tu vida. Debes tomar la iniciativa para cambiar lo que haces. Viajes de ida y vuelta con la familia.

Trabajo: Escucharas murmuraciones en cargo o trabajo que haces. Dinero que te cancelan por deuda pendiente.

Salud: Amigdalitis.

Amor: Es el momento de saber qué camino tomar. Te darán una valiosa lección de amor.

Parejas: Sal a la calle y busca algo que te da bienestar. Cambios de vivienda. Fiesta alegría.

Solteros: Tomarás una decisión y sacar cosas viejas de tu casa. Debes cuidar un poco más tu forma de ser.

Mujer: Conflicto en tu familia que te preocupa. Debes tener cuidado quien entra a tu casa. Viaje por disfrute.

Hombre: Triunfos celebraciones y alegrías. Llega el ascenso esperado. Salidas para celebrar con compañeros.

Consejo: Soñar te hace sentir bien.

Acuario

Palabra clave: Existencia.

Número de suerte: 661

Aceptas una invitación aunque no te gusta la persona. Limpieza profunda en el hogar. Cuidado con recalentamiento de vehículos. Concurso o competencia que ganas. Una mujer de vacaciones que te complica la vida. Superas vacío interior. Paseo en la playa. Éxito y logros en este día.

Trabajo: Compra de mercancía. Asistirás a una convención. Tendrás una nueva emoción en lo laboral.

Salud: Vistas el odontólogo.

Amor: Relación de amigos a punto de ser amorosa. Encuentras a una persona del pasado en una camioneta de pasajero.

Parejas: Te encuentras con una persona en cafetería. Hablas con un familiar por mala conducta ante todos.

Solteros: Venta de ropa usada. Celebraciones y alegrías por alguien que obtiene un triunfo.

Mujer: Descifras un código que estabas buscando. Algo con un hombre de poder y dinero te trae muchas alegrías.

Hombre: Paseos nocturnos. Algo con un examen. Entrevista. Consigues un presupuesto. Crecimiento lento pero seguro.

Consejo: Acuérdate recoges lo que siembras.

Piscis

Palabra clave: Soltar.

Número de suerte: 477

Viajes y cambios. Te invitaran a sitio para competencia. Emociones y alegrías. Te alejas de persona comprometida. Alguien te pide un favor muy especial. Se afianzan los lazos. Se cierra un local. Una mujer que llega a tu vida y cambia todo. Cuídate de comentarios destructores.

Trabajo: Compañeros que habla mal de ti. Buscas estabilidad económica. Te recomiendan a una persona.

Salud: Inicias dieta y ejercicios.

Amor: Analiza bien esa relación que estas iniciando. Llamadas telefónica con alegrías.

Parejas: Recuerdos del pasado que llegan a tu vida. Tendrás mucho esmero y detalles en un cumpleaños.

Solteros: Asuntos relacionados con herencias. Asistes a una escuela nueva. Caídas en la calle.

Mujer: No permitas que tengas que hacer lo que dicen otros. Mujer esotérica que te ayuda.

Hombre: Indecisiones. Se rompe una amistad. Sientes que logras lo que quieres. Estarás decidido en lo que vas hacer.

Consejo: Sé siempre tú.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial