‘Dune 2’ podría no depender de la recaudación de taquilla

Una de las producciones más esperadas para este 2021 es ‘Dune’, película dirigida por Denis Villeneuve, basada en la novela de ciencia ficción de Frank Herbert y los primeras críticas han sido muy positivas para esta mega producción, pero esta película no será una adaptación completa de la novela y se espera que se realice una segunda entrega, la cual todavía no tiene luz verde y un reciente informe señala que la aprobación de ‘Dune 2’ dependerá de HBO Max y no de la taquilla.

Actualmente la situación dentro de la industria del entretenimiento no ha sido del todo favorable, películas que se esperaban grandes recaudaciones como ‘Black Widow’ o ‘The Suicide Squad’ no lograron obtener los números esperados, por lo que algunas productoras están tomando cartas en el asunto con respecto a las películas lanzadas, tal es el caso de ‘Dune’, la cual se ha retrasado cerca de un año y actualmente está en espera de ser lanzada en simultáneo en cines y en la plataforma de HBO Max.

Según un reciente informe de Variety, la aprobación de ‘Dune 2’ dependerá de HBO Max y no tanto de la recaudación en cines, ya que esperan que tenga un recibimiento mayor en streaming y de ser positivo, entonces se dará luz verde a esta producción para evitar pérdidas.

Hay que tomar en cuenta que el presupuesto para ‘Dune’ fue de 165 millones de dólares, por lo que se requiere de una recaudación superior para considerarse como una película redituable y poder realizar la secuela, ya que la plataforma de HBO Max tiene varios planes, entre ellos la serie ‘Dune: The Sisterhood’, por lo que se tomará muy en cuenta a la plataforma para seguir con este universo.

