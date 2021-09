Gobernador de Florida desafió al mandato de vacunación obligatoria

Ron DeSantis, gobernador de Florida, indicó el pasado lunes que cualquier condado o ciudad del estado que se atreva a obligar a sus empleados a vacunarse, deberá cancelar una multa de $5.000, reforzando así su posición ante las medidas exigentes contra la COVID-19, y desafiando el plan federal de inmunización.

DeSantis comunicó en una rueda de prensa desde Gainseville, que «son millones y millones de dólares en multas potenciales», luego de que el gobierno local de esa ciudad había advertido a sus empleados: o se vacunan a fin de mes, o serán despedidos.

«Vamos a defender a los hombres y mujeres que nos están sirviendo. Vamos a proteger los trabajos de Florida (…) No vamos a permitir que la gente sea despedida por un mandato de vacunas», aseguró el gobernador.

El abogado J. Freddy Perera, opinó que «Tenemos una ciudad que quiere implementar un mandato, sabemos que la ley dice que eso se puede hacer. Lo nuevo es que el gobernador ha dicho ‘no, yo no lo voy a permitir’. Esto es un área muy gris y estamos esperando muchos litigios».

En el condado de Miami-Dade podrían estar dispuestos a retar al gobernador, aunque las políticas allí no son tan estrictas, pues los empleados tienen la opción de vacunarse o someterse a exámenes semanales.

Para nuevas contrataciones, tendrán que presentar un certificado de vacunación, y en caso de que hayan recibido solo una primera dosis, deberán cumplir con las pruebas de coronavirus semanales hasta que estén completamente inmunizados.

DeSantis explicó que «muchos de estos bomberos y policías ya pasaron el COVID-19 y están recuperados. Los están obligando a pesar de que científicamente, tienen una protección muy fuerte».

Esta nueva ley firmada por el gobernador incluye a las empresas privadas; sin embargo, todavía la administración DeSantis no ha confirmado si también estarían sujetaS a las multas, según informó Telemundo 51.

Bajo la ley tienen el derecho de pedir que los empleados tengan esta vacuna. Existen dos excepciones: Si la persona dice que por sus creencias religiosas no puede recibir la vacuna, o por alguna condición física o médica que lo impida.

#BREAKING: Florida cities, counties that mandate COVID-19 vaccine for government employees will face fines, Gov. Ron DeSantis says https://t.co/1w09VunAjz pic.twitter.com/Bn3DXnV5wT

— WPTV (@WPTV) September 13, 2021